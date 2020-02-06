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台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

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反滲透法第一個適用對象？台灣國7日北檢告發徐正文

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
湖北台灣同胞返台救援會長徐正文。圖／本報系資料照

反滲透法第一個適用對象即將出現？台灣國辦公室主任陳峻涵今天預告，日前協助安排專機從武漢帶回台灣人的台商代表徐正文，不僅被爆出具有北京政協身分，過程中更疑似與中共配合，有違法情事；因此，台灣國辦公室明天下午將赴台北地方法院檢察署告發徐正文觸犯反滲透法。

陳峻涵表示，武漢肺炎肆虐，各國紛紛撤僑，我國亦安排專機準備帶回同胞，卻遭中共當局以政治手段處處刁難；最終在北京政協、國民黨中央委員徐正文的居中斡旋下才得以成行，但過程中卻疑似有違法情事。

陳峻涵說，據媒體報導，包機抵台後，乘客竟無端多出3個人，其中更有1名武漢肺炎的確診病例；同時還有數10位原本不在名單上的中國大陸配偶，以致滯留武漢的老弱婦孺無法優先登機返台，影響台灣國人權益甚巨，更有危及生命安全之虞。

陳峻涵指出，中共的刻意刁難及其後的亂象，難道是要使台灣的防疫出現破洞？陳並質疑，中國配偶與徐正文有無人謀不臧？「是徐正文逕自撤換掉陸委會原本的名單嗎？」

陳峻涵近一步表示，徐正文在未獲政府授權的情況下，對外提及5日將有第二班包機等訊息，製造無謂的紛擾，更讓人不得不懷疑，其是否參與整個中共的陰謀， 甚或是直接接受中共當局的金錢委託，意圖影響台灣國內社會秩序。基於上述理由，台灣國辦公室籲請地檢署即刻將徐傳喚到案，說明案情。

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