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郝龍斌今訪高雄白派蕭漢俊 國民黨主席補選競爭強

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨主席補選候選人郝龍斌。圖／翻攝郝龍斌臉書

國民黨主席補選參選人、前副主席郝龍斌積極拉票，今天由立委蕭景田陪同，拜訪高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄市議會副議長陸淑美，晚間蕭漢俊宴請郝龍斌。蕭漢俊和陸淑美否認是表態支持郝龍斌，只表示這朋友來訪，盡地主之誼。同為白派的立法院前院長王金平並未到場。

陸淑美另表示，昨天國民黨中央委員連勝文陪同國民黨主席補選參選人江啟臣到高雄訪國民黨員，她的女兒黃韻涵也是盡地主之誼，和連、江聚一聚。

蕭漢俊說，這次黨主席補選，由黨員投票，高雄市農會系統的國民黨員並不多，今天是老朋友、又是同宗、且同為農會系統的蕭景田陪同郝龍斌到高雄，他也和郝熟識，就聯絡陸淑美和6名議員、地方人士等一同用餐，也一起喝喝「革命小酒」；朋友來拜訪，大家吃吃飯，很平常。

蕭漢俊表示，郝龍斌當然有提到選黨主席的事，但他並沒有說要支持誰；他和江啟臣不熟，如果江要來拜訪他，他也會以禮相待。

陸淑美則說，黨主席參選人都還沒有發表政見，她要支持的黨主席人選，要對國民黨的未來有助益、有作為、有遠見、有理想，她會看參選人的政見再來看要支持誰。

蕭漢俊、陸淑美和王金平都是所謂高雄「白派」面上的人士，蕭和陸同時與郝餐敘，是否表示王金平在國民黨主席補選上支持郝龍斌？陸淑美說，到目前為止，王金平並沒有對黨主席補選之事說過什麼，蕭漢俊說王金平今天在台北，沒有回高雄。

高雄市農會理事長蕭漢俊。圖／本報資料照片
高雄市議會副議長陸淑美。圖／本報資料照片

國民黨 郝龍斌 王金平
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