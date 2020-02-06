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民進黨前立法委員李俊俋 出任總統府副秘書長

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長李俊俋。本報資料照片

總統府發言人黃重諺今天表示，蔡英文總統將任命民進黨前立法委員李俊俋出任總統府副秘書長，原任副秘書長施克和將另有任用，這項人事命令，將在明天生效。

黃重諺表示，李俊俋副秘書長學經歷豐富，過去歷任嘉義市副市長、考試院銓敘部政務次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任，並擔任第8與第9屆立法委員，對於各項公共政策、政府行政與立法事務都有深入的了解，蔡總統希望借重李俊俋長才，襄助總統在國政工作上的推動。

黃重諺說，至於原任副秘書長施克和，蔡總統相當感謝他過去這段時間的付出，未來也將繼續借重他在公共政策上的專才另為任用。

總統府發言人 黃重諺 李俊俋
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