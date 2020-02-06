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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

管碧玲評蔣萬安擔任黨團幹部表現「守舊鷹派風格」

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
民進黨立委管碧玲。圖／本報系資料照

國民黨立委蔣萬安本會期初任國民黨立院黨團書記長。對於蔣萬安近期帶領黨團針對武漢肺炎的表現，民進黨立委管碧玲表示，國民黨團要在防疫期間勞師動眾舉行公聽會，社會是罵聲連連；且對比國民黨內有務實聲音要求切割湖北台灣同胞返台救援會長徐正文，蔣的表現到目前為止，難免要被歸類為「守舊的鷹派」。

管碧玲表示，這段期間為體諒防疫機關的辛勞，自己完全不敢查詢問政資料，每逢有什麼建議或輿情反映，都是先在民進黨團的群組討論，成熟了再傳訊給官員；反觀蔣萬安就任黨鞭之後，除了上次舉行口罩相關記者會帶著爭議外，這次又大動作舉行只能泛泛之談的公聽會，讓政府機關全面需派員列席，讓輿論罵聲連連。

管碧玲說，蔣萬安政治歷練較生疏，從來沒有擔負過把政治責任集中在肩上的職務，這次初任黨鞭又正好遇到武漢肺炎，這種非常時期更要拿捏好分寸，如果急於表現卻拿捏不好，對其形象傷害非常大。

管碧玲表示，國民黨內不是沒有理性的聲音，一股務實派的聲音就要求黨紀處分徐正文；但蔣萬安的黨鞭初體驗，卻顯示他與國民黨團都不在這股務實的新風向裡面；兩相對照，將難免被歸類為「守舊的鷹派」。

國民黨 蔣萬安 管碧玲
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