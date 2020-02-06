路透：美國呼籲世衛「直接與台灣衛生當局連繫」抗疫

美國駐聯合國歐盟辦公室常任代表布蘭姆柏格（Andrew Bremberg），6日在世界衛生組織（WHO）執委會中呼籲，在對抗武漢肺炎疫情的當下，世衛應「直接和台灣衛生當局連繫」。

他發言指出：「針對快速發展的冠狀病毒，台灣是受影響的地區，世衛提供台灣（Taiwan）現有的公衛數據，並與台灣公衛當局直接連繫相關行動，是技術上的當務之急。」

武漢肺炎爆發之初，世衛在1月22日之前的每日報告將台灣列為中國地區，之後則改稱「台北」，名稱一變再變。

過去數天，台灣友邦在世衛發言支持台灣加入世衛或作為觀察員，中國大陸代表團6日在執委會表達「強烈不滿」，認為各國在技術會議偷渡台灣議題。