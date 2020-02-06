陸委會：中共打壓台灣專家出席WHO疫情緊急會議

針對中共國台辦負責人稱台灣「以疫謀獨」，陸委會發言人邱垂正表示，中共排除我專家出席WHO肺炎疫情緊急會議，並在WHO技術性會議打壓，這已剝奪台灣2300萬民眾權益。卻辯稱已對台灣有妥善安排，這完全與事實不符，更可能造成全球防疫缺口與公衛風險，我方表達嚴正抗議。

邱垂正表示，台灣長期推動參與世界衛生組織，但屢遭中方無理打壓。武漢肺炎疫情嚴峻，今年召開的世衛執委會，中共仍以政治因素阻撓友邦對我參與的支持，更排除我專家出席WHO肺炎疫情緊急會議。北京當局錯誤引述聯大及世衛決議，並與其片面設定的「一中原則」連結，這些政治操作已明顯違反世衛憲章與國際關係原則。

中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中共政權更不能代表台灣。WHO是以追求人類最高健康水準為宗旨的非政治性組織，不應單為北京的政治意志服務。北京當局在國際衛生條例（IHR）矮化我國，使台灣無法獲得即時充分的全球防疫資訊；WHO技術性會議因其打壓，參與比例也極低，剝奪台灣2300萬民眾權益。其辯稱對台灣妥善安排與事實不符，更可能造成全球防疫缺口與公衛風險，受害的將包括中方人民在內的國際社會。

邱垂正強調，「健康安全是普世價值」，兩岸雙邊在協議下的通報合作，不代表台灣就不需要參與WHO。中共當局切勿將政治因素凌駕在人類健康安全之上，所謂「以疫謀獨」乃推卸責任、轉移焦點上綱之舉，無助改善兩岸關係。陸委會正告對岸，立即排除我參與WHO、分享疫情資訊的政治干擾，防疫當前、人道優先，兩岸合作對話才能處理問題，我政府也將致力醫療衛生安全、積極爭取國際各方合作。

對問到中共國台辦稱，台灣有世衛網路帳號可及時獲取該組織發布的全球突發公共衛生事件信息，不存在訊息不靈光，邱垂正回應稱，「陸方確實向我方通報各種疫情，疾管署都有說明，但是陸方通報訊息很簡短，對外公布內容也很雷同。」我方向陸方表達防疫情況次數少的原因，是因為陸方出現案例多於我方，我方出現較少病例。

政治因素不該凌駕人類安全之上，陸方這是推卸責任，轉移焦點，無助改善兩岸關係，應該「立即排除我方參與世衛權益。」

邱垂正表示，兩岸有衛生合作協議等雙邊協議通報合作，「但不代表台灣不能參與世衛，大陸政府已經傷害台灣權益，必須要正視台灣人民生命財產，我方將繼續爭取國際各方支持參與世衛組織一起抗疫。」疫情當前，兩岸要持續對話工作，最好方法。