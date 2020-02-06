快訊

武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會：中共打壓台灣專家出席WHO疫情緊急會議

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者賴錦宏／攝影

針對中共國台辦負責人稱台灣「以疫謀獨」，陸委會發言人邱垂正表示，中共排除我專家出席WHO肺炎疫情緊急會議，並在WHO技術性會議打壓，這已剝奪台灣2300萬民眾權益。卻辯稱已對台灣有妥善安排，這完全與事實不符，更可能造成全球防疫缺口與公衛風險，我方表達嚴正抗議。

邱垂正表示，台灣長期推動參與世界衛生組織，但屢遭中方無理打壓。武漢肺炎疫情嚴峻，今年召開的世衛執委會，中共仍以政治因素阻撓友邦對我參與的支持，更排除我專家出席WHO肺炎疫情緊急會議。北京當局錯誤引述聯大及世衛決議，並與其片面設定的「一中原則」連結，這些政治操作已明顯違反世衛憲章與國際關係原則。

中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中共政權更不能代表台灣。WHO是以追求人類最高健康水準為宗旨的非政治性組織，不應單為北京的政治意志服務。北京當局在國際衛生條例（IHR）矮化我國，使台灣無法獲得即時充分的全球防疫資訊；WHO技術性會議因其打壓，參與比例也極低，剝奪台灣2300萬民眾權益。其辯稱對台灣妥善安排與事實不符，更可能造成全球防疫缺口與公衛風險，受害的將包括中方人民在內的國際社會。

邱垂正強調，「健康安全是普世價值」，兩岸雙邊在協議下的通報合作，不代表台灣就不需要參與WHO。中共當局切勿將政治因素凌駕在人類健康安全之上，所謂「以疫謀獨」乃推卸責任、轉移焦點上綱之舉，無助改善兩岸關係。陸委會正告對岸，立即排除我參與WHO、分享疫情資訊的政治干擾，防疫當前、人道優先，兩岸合作對話才能處理問題，我政府也將致力醫療衛生安全、積極爭取國際各方合作。

對問到中共國台辦稱，台灣有世衛網路帳號可及時獲取該組織發布的全球突發公共衛生事件信息，不存在訊息不靈光，邱垂正回應稱，「陸方確實向我方通報各種疫情，疾管署都有說明，但是陸方通報訊息很簡短，對外公布內容也很雷同。」我方向陸方表達防疫情況次數少的原因，是因為陸方出現案例多於我方，我方出現較少病例。

政治因素不該凌駕人類安全之上，陸方這是推卸責任，轉移焦點，無助改善兩岸關係，應該「立即排除我方參與世衛權益。」

邱垂正表示，兩岸有衛生合作協議等雙邊協議通報合作，「但不代表台灣不能參與世衛，大陸政府已經傷害台灣權益，必須要正視台灣人民生命財產，我方將繼續爭取國際各方支持參與世衛組織一起抗疫。」疫情當前，兩岸要持續對話工作，最好方法。

疫情 WHO 中共
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

7日零時起 我針對港澳民眾實施入境管制措施

武漢包機返台生變 陸委會：陸未溝通第2批名單

第二批武漢台胞 返台生變

第二批台商包機喊卡 母飆淚「為什麼不讓我們回家」

相關新聞

世衛再改台灣名稱 客委會諷WHO「哈囉那個誰」

世界衛生組織（WHO）每天發布武漢肺炎疫情報告，最新報告卻用「台北及周圍地區」稱呼台灣。客委會今天在臉書發文，以「哈囉那...

曾經破解克流感 國衛院長梁賡義：積極因應武漢肺炎

武漢肺炎持續蔓延，國家衛生研究院長梁賡義建議，勤洗手是最重要的，民眾也應避免逛醫院。至於何時需要戴口罩呢？梁賡義說，民眾...

管碧玲評蔣萬安擔任黨團幹部表現「守舊鷹派風格」

國民黨立委蔣萬安本會期初任國民黨立院黨團書記長。對於蔣萬安近期帶領黨團針對武漢肺炎的表現，民進黨立委管碧玲表示，國民黨團...

中國嗆台加入WHO以疫謀獨 陸委會斥模糊焦點

中國大陸國台辦今天發布新聞稿表達立場說，台灣爭取加入世界衛生組織（WHO）是「以疫謀獨」。陸委會發言人邱垂正下午駁斥陸方...

陸委會：中共打壓台灣專家出席WHO疫情緊急會議

針對中共國台辦負責人稱台灣「以疫謀獨」，陸委會發言人邱垂正表示，中共排除我專家出席WHO肺炎疫情緊急會議，並在WHO技術...

藍改革委員會明啟動 青年諮詢會議「青黨」林家興入列

國民黨啟動改革，明下午2時將辦首場諮詢會議，由「青年參與」議題打頭陣，首場諮詢會議。「青年參與」議題諮詢會議由國民黨智庫...

馬來西亞新增兩起武漢肺炎確診病例 出現境內感染

新加坡聯合早報網報導，馬來西亞衛生部長祖基菲里說，馬國周四新增兩起新冠病毒確診病例，這讓當地病例增至14起。他說，其中一...

傅崐萁恢復黨籍案惹議 朱立倫：朋友越多越好

國民黨中常會昨天通過立委傅崐萁恢復黨籍案，但後續程序仍待完備。前新北市長朱立倫今天說，國民黨本是朋友越多越好，敵人越少越...

徐正文成眾矢之的！邱毅因這些理由各打藍綠一巴掌

首批武漢返台包機名單出包，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文成了眾矢之的；前立委邱毅評論此事對藍綠各打一巴掌，直指民進黨的惡...

傅崑萁恢復國民黨籍 徐巧芯：黨改革不該越改越倒退

國民黨昨日中常會通過恢復立法委員傅崐萁的黨籍。台北市議員徐巧芯今日稍早在臉書貼文…

立院以防疫為由延後開議 藍批政治操作

民進黨立法院團藉口防疫優先，延後立法院開議日到2月21日。國民黨立委賴士葆說，當年SARS的時候，立法院也沒有停會，這次台灣疫情控制很好，民眾卻大恐慌，與行政院長蘇貞昌發言很有關，民進黨立委延後開議，就是怕蘇貞昌挨罵。國民黨立委萬美玲表示，執政黨防疫政策反覆，惹民怨，讓民眾恐慌，蘇貞昌的書面施政報告，對於大陸疫情隻字不提，相當誇張。

觀察站／沒民意監督 立院延後開議真能助防疫？

民進黨以防疫優先為理由，延後立法院開議日期，政府與民意機關應為一體，立法院準時開議，可以集思廣益，讓更多人理解政府因應危機，強化人民對政府整體的信心，如今卻因為政黨的政治算計，不願意讓政府面對民意機關監督。民進黨國會過半，民意監督卻減半，沒有民意監督的行政體系，真能好好防疫，恐怕也只是一種政治想像。

熱門新聞

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

國民黨：徐正文言行與黨無關 黨員涉擾防疫祭黨紀

擅發言致包機觸礁 國民黨嚴查徐正文不排除祭黨紀

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

陸封27市抗武漢肺炎！眾人憂「下個危險區」恐影響全球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。