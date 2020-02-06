藍改革委員會明啟動 青年諮詢會議「青黨」林家興入列

國民黨啟動改革，明下午2時將辦首場諮詢會議，由「青年參與」議題打頭陣，首場諮詢會議。「青年參與」議題諮詢會議由國民黨智庫執行長高永光主持，但成員赫然出現日前至中央黨部抗議引發衝突的青年團前團長林家興。

受邀與會人士表示，明天「青年參與」議題諮詢會議性質，主要是為之後改革委員會「青年參與」組正式會議進行籌備會，會中將救之後改革委員會討論題綱與推薦委員會成員交換意見。

國民黨改革委員會「青年參與」議題諮詢會議成員除高永光、林家興，還有青壯派立委洪孟楷、國民黨智庫副執行長李哲華、青年部主任蕭敬嚴、國民黨副發言人洪于茜、國民黨智庫助理研究員陳冠安、青年團前總團長呂謦煒。

此外，核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修、淡江大學國際事務與戰略研究所碩士林祐生與鍾欣晏也受邀參加，會議成員共11人。

明天「青年參與」議題諮詢會議提綱有4：包含對國民黨該如何提升青年參與有哪些建議？改革委員討論「青年參與」議題時有哪些檢討重點？討論「青年參與」議題時，是否有推薦哪些背景成員參與？對改革委員會有哪些建議？