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馬來西亞新增兩起武漢肺炎確診病例 出現境內感染
新加坡聯合早報網報導，馬來西亞衛生部長祖基菲里說，馬國周四新增兩起新冠病毒確診病例，這讓當地病例增至14起。他說，其中一起病例是馬國首名感染者的妹妹，這顯示馬國已經出現境內感染病例。
祖基菲里6日在記者會表示，最新的兩起病例的另一名患者是來自武漢的中國女子。目前馬國累計的14起確診病例包括10名中國籍患者，以及四名馬國患者。
馬國首名感染新冠肺炎者是來自雪蘭莪首邦市的42歲男子。他1月16日至23日曾到過新加坡出席一項公司內部會議時，與來自武漢的中國代表接觸而染病。如今這名患者的妹妹也是新冠病毒的確診患者。
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