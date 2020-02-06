徐正文成眾矢之的！邱毅因這些理由各打藍綠一巴掌

首批武漢返台包機名單出包，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文成了眾矢之的；前立委邱毅評論此事對藍綠各打一巴掌，直指民進黨的惡毒無能，加上國民黨的愚蠢懦弱，毀掉了台灣的競爭力，尤其在出現疫情危機的當下，兩個政黨的荒腔走板暴露無遺。

邱毅在臉書指出，執政的民進黨一開始想在大陸疫情危機中趁火打劫，但一個「口罩之亂」就現出原形了。接著是包機接回滯留武漢的台灣民眾，陸委會和海基會完全喪失與大陸協商的能力，對受困於武漢封城中的台民根本愛莫能助。

國民黨本不該扛起蔡英文政府應負的責任，然而國民黨始終「忘了已非執政黨」，還煞有介事地成立起七人小組，甚至委託徐正文執行此事。當時他看到國民黨的執行方案內容，就斷言此行動必定吃力不討好，畫虎不成反類犬。

果如他的預料，在第一波包機中出現了確診病患，而且此病患還是名單以外的夾帶者。這下子風波可大了，弄得同機247人全須隔離，若不幸演變成群聚感染，可就好心變成驢肝肺，成為眾矢之的的過街老鼠。

邱毅說，要論起國民黨的醬缸文化，就是遇到外界壓力，就切割推卸責任，然後以狠狠內鬥來突顯清白，果然徐正文成了事件的罪魁禍首，還是防疫網破洞的罪人。更糟的是，第二波的包機遣返台民行動被擱置了。

過去他站在火缐揭發民進黨弊案時，稍有斬獲，一群權貴或其附隨名嘴就出來搶功，更對他的揭弊手法品頭論足一番，最後甚至藉著民進黨的反擊，批評他不夠悠雅、太過偏激、充滿爭議。所以，他的功勞全沒了，好果子全給權貴或夸夸其談者給竊取了。若不幸，揭弊行動不成功，被民進黨逮著破口，國民黨一定急忙切割，駡他批評他鬥爭他，比起民進黨更加兇狠。

所以他的揭弊、勇於戰鬥，經歷了整整二十年，不僅無功，反倒有過，每有更上層樓的機會，就成為被攻擊的包袱，甚至還被冠上「爭議」之名。而那些竊取功勞、沽名釣譽、貪污歛財者，反而一個個榮華富貴，成為望重一時的黨內大咖。

邱毅感慨，想想他經歷，徐正文就不覺得自己太委屈了，所以別掉眼淚也別哽咽，這就是國民黨醬缸文化的常態，也是國民黨由大陸敗到台灣，繼續敗在街頭混混民進黨手𥚃的原因。

邱毅表示，國民黨𥚃最好別太突出，一旦成為民進黨的標靶、攻擊對象，不僅是民進黨要駡你，國民黨內咬的還更兇。所以慢慢地，國民黨失去了狼性，沒了戰鬥力，一群碩果僅存的偽君子，個個成了媚俗討好，擺著好看，卻中看不中用，一遇壓力就屈服的盆栽。談了這許多，不是發牢騷，而是真的有感而發，不解決這個「勇於內鬥，怯於外敵」的醬缸文化，所談的一切改革都是紙上談兵，假的！

網友同意邱毅的觀點，指2020年果然是很特別的一年，他竟然連續兩天按了邱毅讚，有人說他常和身旁的親朋好友說臺灣檯面上的政治客們，國民黨多數是偽君子，而民進黨全是真強盜，兩個都不是啥好東西！有人則認為國民黨根本沒必要去做民進黨應該要做的事，這個黨沒救了，選後完全看不出有何改變，已經準備解散吧，以後就是民進黨與共產黨的糾結了！