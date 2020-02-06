傅崑萁恢復國民黨籍 徐巧芯：黨改革不該越改越倒退

國民黨昨日中常會通過恢復立法委員傅崐萁的黨籍。台北市議員徐巧芯今日稍早在臉書貼文表達「個人反對的立場以及理由」，她主張國民黨改革的起手式，不該是「讓傅崐萁恢復黨籍」。

徐巧芯說，理由一是「不符合程序正義」。目前的代理主席和中常委僅是「看守」性質，唯一且最重要的工作就是把3月7日的補選順利完成，傅崐萁委員的黨籍恢復與否，應在新主席任內、由新的中常會討論。

徐巧芯指出，其次恢復黨籍按規定需由地方黨部向上呈報，但這次花蓮縣黨部的職權直接被架空，是非常有問題的。昨天國民黨花蓮縣黨部主委張峻表示，中央未尊重地方，罔顧民意且不符合行政程序，感到相當無奈。此案若真要討論，本應從地方考紀會開始，再經縣黨部決議後，送黨中央核備，非中常委自行開會決定。中常會應該尊重地方黨部的職權，既然地方沒有送上此案，就不應成為討論議題。

理由二則是「改革不是越改越倒退」。徐巧芯說，2020才剛選完，國民黨在花蓮縣立委明明提了黃啟嘉，但整場選舉中他的處境卻很艱難，花蓮形同分裂。如今才選完不到1個月就要恢復競爭對手的黨籍，對黨籍參選人情何以堪？是不是以後大家都可以脫黨參選，選完再恢復黨籍就好？此舉完全是對於未來的不良示範。

徐巧芯表示，傅當年就是違紀參選被國民黨開除，多次想恢復黨籍都被擋下了，2018他因炒股案定讞入獄服刑，2019才剛出獄，然後2020就參選立委與國民黨競爭，選上以後馬上跑回國民黨，黨難道都不覺得問題很大？

徐巧芯強調，如果國民黨有改革的決心，就應該保持理想，辨別善惡，更不應罔顧程序正義、地方民意。改革不該越改越倒退，呼籲參選黨主席者應對此事表達看法，讓黨員了解改革決心。