快訊

禁令太突然…寶瓶星號還在外海 上千名台灣人恐回不來？

沿海擋不住武漢肺炎？江蘇強令退燒止咳藥「實名購買」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱台灣有WHO訊息網帳號 國台辦批民進黨以疫謀獨

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共國台辦主任劉結一。（路透社資料照片）

國台辦6日發出新聞稿，以「國台辦負責人」名義，就世界衛生組織涉台問題，批評民進黨當局在疫情之際鼓譟台灣參與世衛組織議題，是趁火打劫、「以疫謀獨」。他表示，台灣擁有登陸世衛組織事件信息網站的帳號，可登錄該網站並即時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息，獲取疫情渠道暢通。

新聞稿稱，國台辦負責人指出，近日來，在大陸人民眾志成城抗擊新冠病毒感染肺炎疫情的同時，台灣民進黨當局和台獨分裂勢力伺機鼓譟所謂台灣參與世衛組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，拓展所謂台灣的國際空間，國台辦就此表明嚴正立場。

國台辦負責人稱，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際準則，不容挑戰和踐踏。世衛組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，根據聯合國大會，世衛組織有關決議和世衛組織《組織法》，台灣作為中國一部分無權加入，任何有關中國台灣地區參與國際組織活動的問題，都必須在一中原則下解決。

他說，兩岸同胞是一家人，我們始終關心台灣人民的健康福祉，本著以人民為中心的發展思想，始終對台胞一視同仁，解決兩岸同胞共同的關切。

2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，通過兩岸協商，我們同意台灣地區以「中華台北」名義和觀察員身分參與世衛大會(WHA)，然而，民進黨上台後頑固堅持台獨主張，拒不承認九二共識，不斷挑戰一中原則，令中國台灣地區參加WHA的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

國台辦負責人指出，儘管如此，大陸仍然心繫台灣同胞健康福祉，在為台灣獲取公共衛生事件信息方面提供幫助，確保信息渠道暢通，在符合一中原則下為台灣地區參與全球衛生事務做出妥善安排。台灣與世衛組織的技術合作不存在障礙，台灣的醫療衛生專家可以適當身分參加世衛組織技術性活動。

他表示，據不完全統計，僅2019年，台灣就有10批11人次專家參加世衛組織舉辦的技術會議。根據中國政府同世衛組織達成的共識，台灣設立了世衛組織《國際衛生條例》聯絡點，擁有登陸世衛組織事件信息網站的帳號，可登錄該網站並即時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息。

國台辦負責人表示，此次疫情發生後，大陸多次及時向台灣通報疫情防控最新信息。專門安排台灣防疫專家於2020年1月赴武漢現場考察。民進黨當局無視大陸方面的善意與誠意，卑劣地炒作所謂「國際防疫缺口」等言論，其謊言在上述事實面前不攻自破，暴露其欺騙輿論，愚弄民心，打悲情牌和借機謀求政治私利的險惡用心。

國台辦負責人說，全力做好疫情防控，事關兩岸同胞共同的生命福祉，會繼續為台灣作為中國的一部分，獲取有關疫情防控新習做出安排，但絕不允許借機搞台獨。奉勸民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，以疫謀獨是絕不會得逞的。

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

陸國台辦：台入WHA 須在一個中國原則下解決

搶實名制口罩 民進黨宜議會黨團帶頭「我OK 你先領」

WHO下周二、三開會 討論武漢肺炎用藥、診斷和疫苗

WHO：目前尚無武漢肺炎有效療法 下周制定藥物研發重點

相關新聞

傅崑萁恢復國民黨籍 徐巧芯：黨改革不該越改越倒退

國民黨昨日中常會通過恢復立法委員傅崐萁的黨籍。台北市議員徐巧芯今日稍早在臉書貼文…

立院以防疫為由延後開議 藍批政治操作

民進黨立法院團藉口防疫優先，延後立法院開議日到2月21日。國民黨立委賴士葆說，當年SARS的時候，立法院也沒有停會，這次台灣疫情控制很好，民眾卻大恐慌，與行政院長蘇貞昌發言很有關，民進黨立委延後開議，就是怕蘇貞昌挨罵。國民黨立委萬美玲表示，執政黨防疫政策反覆，惹民怨，讓民眾恐慌，蘇貞昌的書面施政報告，對於大陸疫情隻字不提，相當誇張。

觀察站／沒民意監督 立院延後開議真能助防疫？

民進黨以防疫優先為理由，延後立法院開議日期，政府與民意機關應為一體，立法院準時開議，可以集思廣益，讓更多人理解政府因應危機，強化人民對政府整體的信心，如今卻因為政黨的政治算計，不願意讓政府面對民意機關監督。民進黨國會過半，民意監督卻減半，沒有民意監督的行政體系，真能好好防疫，恐怕也只是一種政治想像。

藍怕被控干擾防疫 紓困條例公聽會暫緩

國民黨立法院黨團力推武漢武漢肺炎紓困條例立法，原訂周五舉行公聽會，邀請相關部會派員列席，因各部會藉口防疫無暇分身，國民黨顧慮被抹黑干擾防疫，國民黨團決定暫緩。

肺炎掀政治風暴？ 綠營自評未失分

大陸疫情仍未減緩，民進黨認為，台灣政府反應迅速，有效防檢疫，國內目前並未爆發如社區感染等重大影響。即使國民黨持續藉疫情政治炒作，因政府相關部會在防治疫情上處置得宜，大多數民眾給予正面評價。

政院不列席會議 考試院長：考銓是憲法職責應尊重

行政院上周五發函考試院，所屬部會將不再常態列席考試院會。考試院長伍錦霖上午在考試院會表示，考試院對於各機關的考銓業務的監督，是憲法賦予的職責，不會因為相關機關組織法律的修正，或任何憲定機關會議的附帶決議，有所改變。各憲定機關本於五權分治，平等相維，相互尊重。

賴清德訪白宮國安會 美前官員：深化台美關係 但不用過度解讀

中華民國副總統當選人賴清德5日赴白宮國安會，會談約70分鐘，賴清德沒有說明會談內容，以及會談的對象。

政院不列席考試院會 伍錦霖：憲定職掌不會改變

立法院日前通過「考試院組織法」修正案，並通過附帶決議，「考試院不得要求行政院所屬機關首長常態性列席本院會議，並課提出政務...

影／降低衝擊 農委會宣布鳳梨釋迦外銷運費補助加倍

武漢肺炎疫情延燒，農委會上午邀請通路業者與農會代表共同召開記者會提出因應之道，希望把農漁業的損失降到最低，讓危機變轉機，...

稱台灣有WHO訊息網帳號 國台辦批民進黨以疫謀獨

國台辦6日發出新聞稿，以「國台辦負責人」名義，就世界衛生組織涉台問題，批評民進黨當局在疫情之際鼓譟台灣參與世衛組織議題，...

快撐不住...旅行業陳情林佳龍 盼先拿回三大墊付

武漢肺炎疫情持續擴散，重創國內觀光產業。交通部1月30日與業者開會，提出五項紓困、振興方案，但多項策略都需跨部會協調，迄...

恐被控干擾防疫 國民黨延期紓困條例公聽會

國民黨立院黨團力推武漢武漢肺炎的紓困條例，原訂周五舉行公聽會，邀請相關部會派員列席，但因各部會反映忙於防疫無暇分身，加上...

熱門新聞

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

國民黨：徐正文言行與黨無關 黨員涉擾防疫祭黨紀

擅發言致包機觸礁 國民黨嚴查徐正文不排除祭黨紀

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。