稱台灣有WHO訊息網帳號 國台辦批民進黨以疫謀獨

國台辦6日發出新聞稿，以「國台辦負責人」名義，就世界衛生組織涉台問題，批評民進黨當局在疫情之際鼓譟台灣參與世衛組織議題，是趁火打劫、「以疫謀獨」。他表示，台灣擁有登陸世衛組織事件信息網站的帳號，可登錄該網站並即時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息，獲取疫情渠道暢通。

新聞稿稱，國台辦負責人指出，近日來，在大陸人民眾志成城抗擊新冠病毒感染肺炎疫情的同時，台灣民進黨當局和台獨分裂勢力伺機鼓譟所謂台灣參與世衛組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，拓展所謂台灣的國際空間，國台辦就此表明嚴正立場。

國台辦負責人稱，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際準則，不容挑戰和踐踏。世衛組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，根據聯合國大會，世衛組織有關決議和世衛組織《組織法》，台灣作為中國一部分無權加入，任何有關中國台灣地區參與國際組織活動的問題，都必須在一中原則下解決。

他說，兩岸同胞是一家人，我們始終關心台灣人民的健康福祉，本著以人民為中心的發展思想，始終對台胞一視同仁，解決兩岸同胞共同的關切。

2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，通過兩岸協商，我們同意台灣地區以「中華台北」名義和觀察員身分參與世衛大會(WHA)，然而，民進黨上台後頑固堅持台獨主張，拒不承認九二共識，不斷挑戰一中原則，令中國台灣地區參加WHA的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

國台辦負責人指出，儘管如此，大陸仍然心繫台灣同胞健康福祉，在為台灣獲取公共衛生事件信息方面提供幫助，確保信息渠道暢通，在符合一中原則下為台灣地區參與全球衛生事務做出妥善安排。台灣與世衛組織的技術合作不存在障礙，台灣的醫療衛生專家可以適當身分參加世衛組織技術性活動。

他表示，據不完全統計，僅2019年，台灣就有10批11人次專家參加世衛組織舉辦的技術會議。根據中國政府同世衛組織達成的共識，台灣設立了世衛組織《國際衛生條例》聯絡點，擁有登陸世衛組織事件信息網站的帳號，可登錄該網站並即時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息。

國台辦負責人表示，此次疫情發生後，大陸多次及時向台灣通報疫情防控最新信息。專門安排台灣防疫專家於2020年1月赴武漢現場考察。民進黨當局無視大陸方面的善意與誠意，卑劣地炒作所謂「國際防疫缺口」等言論，其謊言在上述事實面前不攻自破，暴露其欺騙輿論，愚弄民心，打悲情牌和借機謀求政治私利的險惡用心。

國台辦負責人說，全力做好疫情防控，事關兩岸同胞共同的生命福祉，會繼續為台灣作為中國的一部分，獲取有關疫情防控新習做出安排，但絕不允許借機搞台獨。奉勸民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，以疫謀獨是絕不會得逞的。