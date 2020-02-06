快撐不住...旅行業陳情林佳龍 盼先拿回三大墊付

武漢肺炎疫情持續擴散，重創國內觀光產業。交通部1月30日與業者開會，提出五項紓困、振興方案，但多項策略都需跨部會協調，迄今未拍板最終方案。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會今向交通部長林佳龍陳情，盼2月底前，能先拿回日前配合政策付出的簽證費、墊付款、退訂金。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會今發文向林佳龍陳情，內文指出，隨著疫情持續擴散，台灣的旅遊業無論是長線、短線、inbound、outbound、國旅都在取消。消費者除了取消近期的遊程外，也已預先取消到近五月份的旅遊行程了，影響越來越大。

全聯會指出，目前疫情看不到盡頭，雖交通部於1月30日已回應有五項旅行業補助方向，但目前尚未看到明確的方案內容，實在令所有旅行業者備受煎熬，其中尤其是：

第一、大陸人士來台的簽證費退費問題，暨已強制陸客不得來台，那先前收取的簽證費應該退回給旅行社；

第二、陸客強制離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款，因政府防疫強制規定衍生的費用，應由政府支付，目前是請旅行社墊付，此應限期內要償還業者。

第三、航空公司3至5月退訂金，先前允諾會請航空公司及旅館針對三月份後的訂金提出協商辧法，但到目前為止都没有實際作為。各航空公司除部份航空公司的部份大陸線團體到三月底可以退訂金外，其餘絶大部份的航空航線機位訂金都仍不可退或延轉日期，希望政府更強力介入及要求相關業者馬上提供退訂金或延轉訂金的方案。

全聯會表示，以上三點希望在二月底前可以完成。此外，除了補助方案、救援機制的落實外，也期朌政府單位應開始規劃國內外行銷方案，透過媒體讓全世界了解台灣是一個防疫無漏洞、旅遊好去處的地方；讓國人了解世界各國疫情緩解後，鼓勵大家走出去旅遊，並同時推出國內外旅遊刺激方案。

全聯會指出，例如泰國及菲律賓的觀光局，昨天也在報紙登出全版廣告，行銷說明他們防疫做法及要國外人士安心去旅遊。就此借鏡，台灣更應在世界各地行銷台灣跟大陸是分立的、隔海洋的、防疫能力是強的，更不是大陸疫區，讓外國遊客安心，也讓外國民眾了解，不會讓國人出國時遭白眼，也才不會再發生外國將我方列入禁止入境者，盼短期內可以看到廣宣訊息及方式。

最後，由於目前口罩取得有困難，旅行業者很多是第一線接觸廣大消費者的單位，全聯會日前已有跟觀光局反應期盼提供配額供給，目前初估每日需求量約在6萬2000個，也希望可以協助。