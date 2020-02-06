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恐被控干擾防疫 國民黨延期紓困條例公聽會

聯合報 / 記者蔡佩芳賴于榛/台北即時報導
國民黨原定明日舉行紓困條例公聽會，後以防疫優先為由，宣布暫緩。記者蔡佩芳／翻攝

國民黨立院黨團力推武漢武漢肺炎的紓困條例，原訂周五舉行公聽會，邀請相關部會派員列席，但因各部會反映忙於防疫無暇分身，加上因為武漢台商包機返台爭議，國民黨也顧慮反被指控干擾防疫，讓國民黨團決定暫緩。

國民黨團原訂周五舉行的公聽會，邀請台大醫師王明鉅、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、前國民健康署邱淑媞等學者專家，及20個相關部會。

民進黨立院黨團書記長鍾佳濱表示，國民黨公聽會如果是邀集產業代表、專家學者評估未來變化，或是國發會預測未來狀態，那對整體國家經濟未來發展是好事，討論怎樣的紓困也是必要步驟；但若是找來一堆正在忙碌的防疫部門，就不是現在要處理的事情，也是民進黨團主張紓困條例暫時處於先觀察的原因。

國民黨立院黨團總召林為洲表示，防疫不分國界、黨派，國民黨希望防疫更完整，早日完成緊急救援的防疫條例，賦予行政部門調度資源、相關配套空間，讓行政部門多點籌碼。國民黨想幫忙，卻被執政黨委員批評，既然執政的民進黨有意見，國民黨決定暫緩公聽會。

不過有國民黨立委助理私下表示，綠營網軍刻意將徐正文的台商包機掮客行為，與國民黨團開公聽會做連結，操作成政治炒作扯政府後腿，也是讓黨團決定暫緩公聽會的主要原因。

國民黨立委江啟臣表示，國民黨中央在先前協助工作上也盡最大力，徐正文言行引起爭議，建議考紀會處理，不要讓社會各界對國民黨誤解。

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