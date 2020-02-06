聽新聞
test
0:00 / 0:00
恐被控干擾防疫 國民黨延期紓困條例公聽會
國民黨立院黨團力推武漢武漢肺炎的紓困條例，原訂周五舉行公聽會，邀請相關部會派員列席，但因各部會反映忙於防疫無暇分身，加上因為武漢台商包機返台爭議，國民黨也顧慮反被指控干擾防疫，讓國民黨團決定暫緩。
國民黨團原訂周五舉行的公聽會，邀請台大醫師王明鉅、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、前國民健康署邱淑媞等學者專家，及20個相關部會。
民進黨立院黨團書記長鍾佳濱表示，國民黨公聽會如果是邀集產業代表、專家學者評估未來變化，或是國發會預測未來狀態，那對整體國家經濟未來發展是好事，討論怎樣的紓困也是必要步驟；但若是找來一堆正在忙碌的防疫部門，就不是現在要處理的事情，也是民進黨團主張紓困條例暫時處於先觀察的原因。
國民黨立院黨團總召林為洲表示，防疫不分國界、黨派，國民黨希望防疫更完整，早日完成緊急救援的防疫條例，賦予行政部門調度資源、相關配套空間，讓行政部門多點籌碼。國民黨想幫忙，卻被執政黨委員批評，既然執政的民進黨有意見，國民黨決定暫緩公聽會。
不過有國民黨立委助理私下表示，綠營網軍刻意將徐正文的台商包機掮客行為，與國民黨團開公聽會做連結，操作成政治炒作扯政府後腿，也是讓黨團決定暫緩公聽會的主要原因。
國民黨立委江啟臣表示，國民黨中央在先前協助工作上也盡最大力，徐正文言行引起爭議，建議考紀會處理，不要讓社會各界對國民黨誤解。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言