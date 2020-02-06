中央指無薪假已有補助 高市：要的是直接補助

武漢肺炎疫情延燒，高雄市勞工局盼向勞動部爭取3000萬元補助受無薪假影響勞工，但勞動部說，政府對無薪假已有配套措施可領津貼。高雄市勞工局長王秋冬今說，他們提的是有別於中央的直接補助計畫，及在基本工資之外的補助。

王秋冬說，高雄市政府配合中央協助防疫的作法不變。對於中央的回應，其實105年就開始實施無薪假，職業訓練局有充電訓練再出發計畫，該計畫針對企業及勞工最高補助190萬，但勞工也需要參加這個職業訓練才能得到補助，並不是一個直接的補助計畫，在抗疫期間，恐緩不濟急，中央的配套和市府提出的直接補助計畫，是可兩案並行的政策。

此外，他說，無薪假部分，本來就有所謂的基本工資補助沒錯，但市府主要提出的是在基本工資之外補助，因為如果一個勞工月領3、4萬，如果基本工資是2萬3800，就會有一段差距，主要是補助這個差距，希望在防疫期間，如果有無薪假的產生，不要對勞工的生活造成太大的衝擊，且也有一定的請領限制，並非無限制。另如果雇主占勞工便宜，連基本工資都沒有付給，會進行開罰。

對於補助對象，他說，以高雄來講，就是在地的企業，且必須要在申請之前需要有6個月勞保保期。王秋冬說，相信勞動部和市府站在照顧高雄勞工的立場一致，高雄市勞工局對於勞動部相關的說法，都不會計較，只希望能夠得到照顧高雄勞工裡子，而不想跟勞動部就面子問題做一些無謂的爭議。