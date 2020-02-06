傅崐萁未出席黨團大會 蔣萬安：恢復黨籍手續還在作業
國民黨立院黨團今上午舉行黨團大會，對於昨天國民黨中常會決定恢復立委傅崐萁黨籍，但傅今卻未出席參加黨團大會。對此，國民黨團書記長蔣萬安表示，恢復黨籍手續還在作業，等到完備後傅崐萁都會配合黨團運作。
蔣萬安表示，黨團大會是在前幾天發出開會通知，不過昨天中常會下午才通過傅恢復黨籍，昨天跟傅崐萁辦公室聯繫後，他們告知恢復黨籍的相關手續還都在作業中，等接下來手續完備後，黨團召開黨團大會傅崐萁都一定會來配合。
蔣萬安表示，今天黨團大會發言非常熱烈、踴躍，很多重要的議題都有充分討論，主要是這個會期的優先法案，每一位委員都提供了寶貴的建議，目前正在彙整，接下來也會請智庫、黨團再做更細緻相關的規劃。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言