傅崐萁未出席黨團大會 蔣萬安：恢復黨籍手續還在作業

國民黨立院黨團今上午舉行黨團大會，對於昨天國民黨中常會決定恢復立委傅崐萁黨籍，但傅今卻未出席參加黨團大會。對此，國民黨團書記長蔣萬安表示，恢復黨籍手續還在作業，等到完備後傅崐萁都會配合黨團運作。

蔣萬安表示，黨團大會是在前幾天發出開會通知，不過昨天中常會下午才通過傅恢復黨籍，昨天跟傅崐萁辦公室聯繫後，他們告知恢復黨籍的相關手續還都在作業中，等接下來手續完備後，黨團召開黨團大會傅崐萁都一定會來配合。

蔣萬安表示，今天黨團大會發言非常熱烈、踴躍，很多重要的議題都有充分討論，主要是這個會期的優先法案，每一位委員都提供了寶貴的建議，目前正在彙整，接下來也會請智庫、黨團再做更細緻相關的規劃。