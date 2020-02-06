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傅崐萁恢復黨籍程序有疑慮？ 江啟臣：黨中央要出來澄清

聯合報 / 記者劉宛琳/即時報導
國民黨立委江啟臣。報系資料照片

國民黨中常會昨天通過恢復立委傅崐萁黨籍，外界認為此舉是在給國民黨青壯派領導下馬威。對此，日前宣布參選國民黨主席的立委江啟臣直言，「想太多了！」現在最重要的是增加黨團戰力，黨中央如何處理黨籍有其制度，大家都尊重。不過對於傅崐萁仍有官司在身引發外界疑慮處理程序有問題，江啟臣則認為，黨中央有必要澄清。

江啟臣表示，現在國民黨最重要是增加和強化黨團戰力，畢竟新會期將開始，國會是在野黨最重要的戰場，所以黨團未來要怎樣凝聚共識，在議事攻防、議題設定上能夠凸顯稱職的在野黨是國民黨優先的要務。

不過，對於傅崐萁身上還有官司，地方黨部也認為恢復黨籍的程序有問題等引發外界疑慮。對此，江啟臣認為，這些疑慮黨中央有必要澄清，不管是在程序、個案處理上。雖然目前雖然是代理黨主席、秘書長，但黨務還是要進行，所以對於黨內跟社會各界疑慮還是要說清楚、講明白。

媒體詢問是否會認為青壯派改革之路艱辛。江啟臣表示，改革本來就會有很多困難跟挑戰，但國民黨只要有心改革的人都不會畏懼，他也提出國民黨必須勇敢改變，讓社會看見改變的勇氣跟決心，因為這是民主社會，民意變化非常快，國民黨不跟上時代、跟上民意，在民主競爭中這樣的政黨是很容易被淘汰的。

江啟臣 傅崐萁
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