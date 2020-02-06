伍錦霖：考院監督考銓業務是憲法職責 五權分治相互尊重

行政院上周五發函考試院，所屬部會將不再常態性列席考試院會。考試院長伍錦霖今日在考試院會上強調，考試院對於各機關的考銓業務的監督，是憲法賦予的職責，「不會因為相關機關組織法律的修正，或任何憲定機關會議的附帶決議，而有所改變。」他也呼籲各憲定機關本於五權分治，平等相維、相互尊重。

立法院去年12月通過考試院組織法修正案，做出附帶決議「考試院不得要求行政院所屬機關首長常態性列席本院會議，並課提出政務報告」行政院以尊重立院為由，不再列席。引發考試院質疑，行政院用毫無法律約束力的附帶決議凌駕法律，帶頭違法。

上午考試院會中，多名委員對此發言。伍錦霖聽完眾人意見後表示，考試院為國家最高考試機關，掌理公務人員考銓等事項，這是憲法賦予本院的職掌，他身為院長，有責任也有義務堅守及善盡憲法所託付的職責。

他強調，考試院對於各機關執行考銓業務時，對其所具有的合法及妥適性監督權限的依據，都有源自於憲法及其增修條文所賦予考試院憲定職掌事項的規範為其憑據，這些監督權限並不會因為相關機關組織法律的修正，或任何憲定機關會議的附帶決議，而有所改變。

伍錦霖表示，在我國五權憲政的政府體制下，各院依據中華民國憲法及其增修條文的規範，相互尊重各自憲定職掌，應是我國憲政運作多年來，各憲定機關首長及其成員普遍的共識與默契。基於政府一體，呼籲並期盼各憲定機關，本於五權分治，平等相維、相互尊重的原則，秉持宏觀的氣度，為建立更穩健及中立的文官制度共同努力。

考試院本周仍對行政院人事行政總處發出開會通知，副人事長蘇俊榮雖列席，但未依往例提出報告案。蘇俊榮會中解釋，行政院一向尊重立法院決議，人事總處依據「人事總處組織法」規定，「有關考銓業務，並受考試院監督」，未來考試院舉行有關考銓業務的會議，人事總處都會派員出席；他也提到政府是一體的，行政、考試兩院和諧至關重要。

此外，針對立法院修改考試院組織法，限縮考試委員名額、縮短任期。有考委提議聲請釋憲，考試院秘書長李繼玄日前籌組院內專案小組研議，並在考試院會中提出報告，會中決定交付全院委員會審查，釋憲與否，將由考試委員共識決定。