新科立委湯蕙禎：勇於承擔落實推動客家文化、多元融合

桃園市政府前民政局局長湯蕙禎代表客家族群，入選民進黨桃園不分區立法委員，一上任就勤走基層，也出席桃市府相關活動近距離與各區鄉親互動，同時了解各行各業所需。

湯蕙禎表示，她擔任事務官30多年，曾經參選桃園升直轄市前的龍潭鄉長、區域國大，代表民進黨參選第3屆國大代表選舉時，高票當選成為桃園唯一的女國大，與副總統當選人賴清德是同一屆國大代表。

1977年，台大法律畢業的湯蕙禎因認同許信良的理念，而投入助選行列，從此開啟推動台灣民主運動。後來考取公職先後服務於戶政、桃園地方法院、內政部及桃園縣府、市府等職務，也曾在民進黨資源匱乏時期，擔任民進黨桃園縣黨部執行長。

湯蕙禎說，自己一直深信一切都是最好的安排，做人要誠懇，做事要認真。這次在鄭文燦市長等人支持下，成為民進黨不分區立委進入立院，湯蕙禎認為可以稱得上是她生命歷程重要的「奇遇」。