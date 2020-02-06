勞工無薪假補助早有方案？ 高市勞工局批「竹篙湊菜刀」

武漢肺炎疫情延燒，不少行業大受衝擊，勞工可能被迫放無薪假，高雄市勞工局首度提出將補助無薪假勞工短期生活補助，第一時間就遭勞動部部長辦公室主任鄭素玲以政府早有補助方案回絕，勞工局今上午批此說法是「竹篙湊菜刀」，指勞工局構想與「充電再出發訓練計畫」的內容與請領條件難易程度差異甚大，鄭的說法是搪塞高雄勞工。

勞工局5日提出無薪假擬發放受影響勞工3個月生活補助共1萬5千元，考量財源問題，希望向勞動部爭取新台幣3千萬元補助。不過該構想遭勞動部回絕，指出政府對無薪假早有「充電再出發訓練計畫」，鼓勵企業無薪假期間給員工在職訓練，讓員工領到訓練津貼，最高可以領到1萬5800元，實際比王秋冬講的生活補助還高。

勞工局表示，鄭主任說明政府自民國100年就對無薪假有配套，但該計畫須參加職訓，完訓後才能申請補助，對勞工生活緩不濟急，高市提出的無薪假生活補助金是因應臨時性景氣不佳所提出的直接津貼補助方案，與該計畫並不衝突，鄭曾任高雄勞工局長，卻對高雄勞工「多一點福利」興趣缺缺，叫過去曾支持她的工會勞工界情何以堪？

勞工局強調，高市提出補助的出發點在於減少因武漢肺炎引發短期性無薪假，造成勞工收入銳減所產生的立即性生活衝擊；「充電再出發訓練計畫」是屬於常年性不定期無薪假發生時的因應方案，資格與領取條件相對嚴格，包括須參加職訓並上滿全堂，才能「間接」領取補助，恐不符勞工實際需求。

勞工局說，勞動部應讓勞工有兩者兼領的雙重政府福利，或開放讓勞工自由擇一申請。近日將行文勞動部提供完整計畫內容，盼勞動部收件後站在勞方立場思考，莫讓勞工成為防疫缺口，並呼籲曾在高市府服務的鄭素玲等官員，放下黨派立場，不忘照顧高雄人初衷。