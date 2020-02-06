國民黨打掉重練之路 沈富雄提19項建議

前民進黨立委沈富雄今天在臉書表示，新春年假期間，為了國民黨的「打掉重練」，他擬了一份19要點的講稿，沈富雄還強調，「迄今為止，相信國民黨有救的非國民黨人士，僅此一家」。

沈富雄列出「國民黨打掉重練之路」講稿大綱，包括迄今為止，相信國民黨有救的非國民黨人士，僅此一家。願聽老人言，活路在眼前。瘌痢頭多偏方，梅毒一針病除。宜抓大放小，莫倒果為因。組織改造、兩岸論述、拔擢青年、重整財務。組織新圖，內造化、扁平化。

兩岸關係論述方面沈富雄表示，為何20年來由反共黨蛻變成媚共黨。藍、綠、紅小三角互動能量圖。九二共識的歷史回顧。「九二共識，一中各表」的效應。九二共識的終局偈。統獨人口結構圖：國民黨與社會主流的嚴重脫節。弱小一方的七「不必」一「堅持」。新兩岸主張。

此外，包括新舊兩岸論述的比較。新兩岸主張的操作：有條件的既親美又親中。有「中國連結」的親美。不傷主權的親中。沈富雄表示，「一蹶不振的國民黨使民進黨橫行無忌，一黨獨大的民進黨使共產黨進退失據」。