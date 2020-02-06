受訪口誤怕影響市場行情 韓國瑜懊惱自責

高雄市長韓國瑜昨天到六龜視察蓮霧寒害災情，受訪時也傳達養殖漁民心聲，一時口誤說出「石斑魚價格一台斤40元」，引發討論。海洋局等單位澄清說，韓是口誤，誤將近期金目鱸池邊外銷規格一台斤40至50元說成石斑魚，得知自己口誤，韓市長十分自責與懊惱，也強調目前高雄池邊價格尚屬穩定，不希望造成過度討論，影響廣大漁民收益。

高雄市政府表示，韓市長出身基層、以賣菜郎自許，上任以來，關心農漁民生活、產銷通路及農漁民權益，盡力推動內外銷市場，也常與農漁民交換意見，希望能真正解決農漁產業面臨的困境，提升農漁民收入。

市府指出，近日受到武漢肺炎疫情影響，衝擊銷陸市場，石斑魚魚價確實較低迷，也有不少漁民反映心聲。但韓市長昨天下午在六龜受訪時，口誤把金目鱸外銷規格價錢說成石斑魚價，得知自己口快說錯話後，感到十分懊惱與自責，第一時間立刻認錯，日後受訪談話會更加留意，不讓這類事件再次發生。

疫情風暴未歇，國內各產業受到連動衝擊，包含觀光、餐飲、旅遊、農業、教育等，與上、中、下游企業等經濟面都受到影響。