開直播宣布將加入民進黨 王浩宇：這就是對的事啊

2020選舉落幕，綠黨拿到34萬票得票率僅2.4%，未過不分區立委的5%無緣挺進國會，選舉日當天桃園市議員王浩宇在臉書上表示，自己將辭去綠黨中執委並退出綠黨。而在昨（5）日，王浩宇在臉書上開直播，他說明「該做的，就勇敢做。我將於近日開始申請加入民主進步黨的程序，繼續為台灣民主努力」。

王浩宇在直播中坦言，退出綠黨有兩個原因，第一個是他對自己的努力不夠滿意，「第二個原因當然是有很多人，在過程中（質疑）我對綠黨的忠誠度，甚至認為說因為我，綠黨的票會減少，無法投給綠黨等，這樣的聲音對於一個長期對綠黨付出的人來說，我覺得非常的難過」，因此他在當下決定退出綠黨，為綠黨未過5%立委門檻負責。

他表示「（加入政黨）這種事情本來就是你的屬性跟哪個政黨最接近，阿不就是民進黨嗎？在我的觀察下，絕對沒有藍綠一樣爛的事情」，面對昔日綠黨夥伴，王浩宇充滿感謝，他也解釋「我覺得對的事情應該要更積極的去做，我們應該要在更好的平台、更大的平台、更有影響力的平台去為台灣做更多事情，這樣的選擇我也不怕大家罵我，我覺得這就是對的事啊！」

直播中網友也質疑，王浩宇此舉是為了生存，他解釋「這沒有什麼生存的問題，對我來說不會比上次更好選，甚至我還要初選」。最後王浩宇在臉書上發文，他直言「我從不否認我對民進黨的關係不是從一開始就好的，而關鍵就是鄭文燦，因為鄭文燦真改變了我的家鄉：中壢」。

網友看了直播，有人認為「加入民進黨，是正確的方向」、「浩宇，謝謝你的努力，不管你到哪個黨，我們都會一直支持你」；也有人認為「自己要轉彎，說實在不需要拿別人來掩蓋自己的轉彎」、「終於卸下綠側翼重任，回歸綠營正規軍，演的很辛苦」、「露出馬腳啦，噁心的側翼」。