賴清德將訪美智庫 學者好奇兩岸主張

副總統當選人賴清德訪美，外界指為高規格、突破式外交，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）答覆媒體提問時表示，他認為這的確是台美關係正面發展的因素，但並非多有代表性，因為賴清德目前還不是副總統，只是一介平民。

國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）表示，賴清德訪美，不表示美方支持賴的兩岸立場，只是支持與台灣的關係。

賴清德預定周五與智庫學者交流，卜睿哲和王曉岷均將與會，兩人今天在全球台灣研究中心（GTI）研討會後受訪。卜睿哲說，期待聽到賴清德和總統蔡英文在包括兩岸路線之內的各種議題上有共識；台美關係和兩岸關係對台灣政府來說都很重要，蔡英文總統和準副總統賴清德，在這些議題上的政策觀點也應該沒有歧異。

王曉岷也說，大家都知道賴也清楚他的立場，賴清德能與蔡英文總統合作，相信賴會維持穩定關係，賴此行應是為維持台美關係穩定。

媒體問卜睿哲是否認為賴清德訪問層級有突破，卜睿哲表示，現在台美關係是很好，但過去在雙方關係沒那麼好的時刻，美國也曾考慮過是否邀請準總統陳水扁在就職前來訪。