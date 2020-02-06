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影／賴清德訪華府 現身白宮國安會

聯合報 / 華盛頓記者張加／即時報導
副總統當選人賴清德訪美，5日現身白宮國安會。華盛頓記者張加／攝影

副總統當選人賴清德5日赴白宮國安會，會談約70分鐘，賴清德面對媒體未發言，尚不知會談對象與內容。

賴清德、駐美代表高碩泰、擔任賴清德訪美行顧問的前立委蕭美琴、駐美代表處政治組組長趙怡翔等人5日下午1時左右步入白宮國安會，約2時10分步出；據了解，國安會負責中國、台灣及蒙古事務的主任簡以榮（Ivan Kanapathy）出來接待，帶賴清德一行人進入國安會所在的艾森豪行政大樓。

記者詢問白宮國安會關於賴清德會晤官員層級與會談內容，截至發稿前，白宮尚未回覆。

賴清德以「準副總統」身分訪美，6日將出席美國一年一度的「國家祈禱早餐會」，7日則安排在「哈德遜研究所」與智庫人士會談；賴清德一行將於8日前往紐約，從紐約返台。

賴清德5日出席在國會舉辦的國際宗教自由圓桌會議並致詞，他會後於臉書發文指出，台灣將積極與美國與國際社會共同合作，保護珍貴的信仰自由，讓民眾不因信仰受到迫害，為促進全球宗教自由共同努力。

副總統當選人賴清德訪美，5日現身白宮國安會。華盛頓記者張加／攝影
副總統當選人賴清德訪美，5日現身白宮國安會。華盛頓記者張加／攝影
副總統當選人賴清德訪美，5日現身白宮國安會。華盛頓記者張加／攝影

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