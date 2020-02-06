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讓國民黨成為年輕人夥伴 這兩件事江啟臣決定做了

2020-02-06 00:21聯合報 記者劉宛琳/即時報導

國民黨主席補選，立委江啟臣爭取年輕人認同。 記者曾吉松／攝影
國民黨主席補選，立委江啟臣爭取年輕人認同。 記者曾吉松／攝影
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日前登記參選國民黨主席的立委江啟臣深夜在臉書發文談國民黨改革，其中如何吸引年輕人成為世代轉換的當務之急是。他主張設置「青年諮詢會」，「數位行銷科技長」，讓國民黨不只能成為年輕人投票的選項，更能成為夥伴。

「我認為，國民黨應該努力成為年輕人的選項！不只是投票的選項，更是成為伙伴的選項。」江啟臣指出，在內部組織裡，國民黨不能永遠都只把年輕人當樣板、當花瓶，必須由外而內、由下而上的了解年輕人的想法。未來黨務、智庫、地方、國會的運作，不但要積極年輕化，更要充分授權。

在外部意見上，江啟臣表示，國民黨更要參考年輕人的意見，因此未來他將會在黨主席辦公室下設立一個「青年諮詢會」，邀請社會上各個層面的青年朋友一起來改變國民黨，定期與青年朋友面對面的接觸，建立青年溝通平台，強化青年人才培力，落實國民黨對年輕人意見的重視。

針對志於從政的年輕人，江啟臣也提出「經營在地化」，落實人才蹲點，展現紮根地方決心。不過江啟臣也說，有好的人才培訓制度，還不足以吸引優秀的年輕人認同國民黨，所以他也將在主席辦公室下設置「數位行銷科技長」，用多元的管道讓國民黨更加貼近青年人的觸及面。

江啟臣臉書全文：

#深夜發文 #夜衝一波

#青年諮詢會 #數位行銷科技長

這幾天一連接受好幾個媒體的專訪，所有的媒體都有一個共同的問題：「國民黨如何吸引年輕人！？」這的確也是經常讓我思索反側的問題。

我認為，國民黨應該努力成為年輕人的選項！

「不只是投票的選項，更是成為伙伴的選項。」在內部組織上，國民黨不能永遠都只把年輕人當樣板、當花瓶，國民黨必須由外而內，由下而上的了解年輕人的想法。未來黨務、智庫、地方、國會的運作，我們不但要積極年輕化，更要充分授權。

在外部意見上，國民黨更要參考年輕人的意見，因此未來我將會在黨主席辦公室下設立一個「青年諮詢會」，邀請社會上各個層面的青年朋友一起來改變國民黨，定期與青年朋友面對面的接觸，建立青年溝通平台，強化青年人才培力，落實國民黨對年輕人意見的重視。

針對志於從政的年輕人，我也提出「經營在地化」，落實人才蹲點，展現紮根地方決心。國民黨不但需要給年輕人機會，更要給年輕人資源，未來將會由黨中央協調各級民意代表給年輕人歷練的角色，讓年輕人有意願為國民黨在基層扎根、讓年輕人有熱情為國民黨來打拼，為國民黨建構一個永續發展的世代傳承。

有好的人才培訓制度，還不足以吸引優秀的年輕人認同國民黨。在溝通及論述管道上國民黨更要透過網路化外拓。所以我也將在主席辦公室下設置「數位行銷科技長」，用多元的管道讓國民黨更加貼近青年人的觸及面。面對包含勞工、社福、住宅政策等各種世代議題上，也都應該進行調整。讓年輕人看到國民黨是願意設身處地為年輕世代思考的政黨。

國民黨目前所面臨的是少子化的問題，不但年輕支持者減少，參與黨內事務的支持者也漸少，我期待透過這樣的努力，逆轉扭轉國民黨少子化的趨勢！

#勇敢改變國民黨

國民黨青年江啟臣

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