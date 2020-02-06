讓國民黨成為年輕人夥伴 這兩件事江啟臣決定做了

國民黨主席補選，立委江啟臣爭取年輕人認同。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 日前登記參選國民黨主席的立委江啟臣深夜在臉書發文談國民黨改革，其中如何吸引年輕人成為世代轉換的當務之急是。他主張設置「青年諮詢會」，「數位行銷科技長」，讓國民黨不只能成為年輕人投票的選項，更能成為夥伴。

「我認為，國民黨應該努力成為年輕人的選項！不只是投票的選項，更是成為伙伴的選項。」江啟臣指出，在內部組織裡，國民黨不能永遠都只把年輕人當樣板、當花瓶，必須由外而內、由下而上的了解年輕人的想法。未來黨務、智庫、地方、國會的運作，不但要積極年輕化，更要充分授權。

在外部意見上，江啟臣表示，國民黨更要參考年輕人的意見，因此未來他將會在黨主席辦公室下設立一個「青年諮詢會」，邀請社會上各個層面的青年朋友一起來改變國民黨，定期與青年朋友面對面的接觸，建立青年溝通平台，強化青年人才培力，落實國民黨對年輕人意見的重視。

針對志於從政的年輕人，江啟臣也提出「經營在地化」，落實人才蹲點，展現紮根地方決心。不過江啟臣也說，有好的人才培訓制度，還不足以吸引優秀的年輕人認同國民黨，所以他也將在主席辦公室下設置「數位行銷科技長」，用多元的管道讓國民黨更加貼近青年人的觸及面。

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