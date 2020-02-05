終於如願回復黨籍 傅崐萁：盼振衰起弊協助中興國民黨

國民黨今天中常會核准通過立法委員傅崐萁回復黨籍案，傅崐萁晚間表示，他一直都是正藍戰將，不論國民黨執行或在野，始終不離不棄，此時在國民黨最落魄時候重回國民黨，盼振衰起弊，協助中興國民黨；但花蓮縣黨部主委張峻對於中央未尊重地方，表達無奈，基層黨員則說，以往回復黨籍都是由下而上，並沒有中常會直接通過的前例。

傅崐萁在2009年因執意參選花蓮縣長，遭國民黨開除黨籍，此後多次申請回復，在去年也曾經提出過，但因程序不符等因素，未能如願。花蓮區域立委選舉，傅崐萁因此以無黨籍之姿參選，國民黨也提名黃啟嘉參選，造成泛藍分裂，傅崐萁擊敗黃啟嘉與綠營的蕭美琴勝出，選後不到一個月，順利重返藍營。

國民黨今天召開中常會，中常委李昭平提案，23位出席中常委，除了花蓮縣長徐榛蔚，所有出席中常都簽名連署，最後由代理主席林榮德裁示通過，核准立委傅崐萁申請恢復黨籍案。

傅崐萁晚間指出，他一直都是藍營的正藍戰將，歷任4屆國會及兩任9年的五星縣長，從2004年至今的總統大選，他始終堅定支持國民黨籍總統候選人，而他服務的花蓮縣更是少數逆轉大贏民進黨的縣市，這也表示他過去堅守在藍營及服務紮根獲得花蓮鄉親的認同。

傅崐萁表示，不論國民黨執政或者在野，他始終不離不棄，此時在國民黨最落魄的時候回復黨籍加入國民黨，就是希望帶給國民黨希望，盼可以振衰起弊，協助中興國民黨，在野藍營沒有分裂的本錢，只有團結才能監督制衡執政的民進黨，唯有藍營團結廣納賢能，國民黨才有機會重返執政，贏回人民信賴。