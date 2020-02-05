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武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

擅發言致包機觸礁 國民黨嚴查徐正文不排除祭黨紀

2020-02-05 19:59聯合報 記者王寓中／台北即時報導

台北市家長會長協會總會長徐正文。記者林宸誼／攝影
台北市家長會長協會總會長徐正文。記者林宸誼／攝影
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國民黨中央委員徐正文擅自向媒體主動訊息導致武漢台商第二批包機返台觸礁，國民黨中央連日溝通無效，今天嚴正公開發出最後通諜，要求徐正文約束言行， 不應干擾防疫作業進行，或發佈不實訊息，否則不排除祭出包括開除黨籍在內的黨紀處分。

由於徐正文的黨籍在黃復與黨部，據了解，黨中央亦已要求黃復興介入調查徐世文連日來的言行，作為後續處理依據。

據知情人士指出，徐正文透過與武漢台商家屬的直接管道，連日來針對征漢台商第一批返台的名單、成員，不斷向媒體批露其第一手消息，黨中央「七人小組」以防疫視同作戰，非政府單位不宜擅自對防疫事項發言，以免影響防疫作為，連日來不斷向徐正文溝通要他約束言行，但反被質疑妨礙其言論自由，黨員也對黨中央砲轟。

知情人士指出，台商包機回台，家屬當然焦急並在第一時間會得知訊息，但相當訊息的發布應由政府防疫單位統一對外發布，國民黨身為在野黨，從旁協助責無旁貸，但絕不能跨越份際，影響防疫工作的責任沒有人扛得起。

據了解，國民黨「七人小組」除了代理主席林榮德親領軍，成員還包括台企聯會長李政宏及武漢台商會長蕭永瑞，武漢台商第二批包機出發時間，七人小組當然也有掌握，成員也都僅守口風，但徐正文對媒體逕自發布包機起飛的時間，結果導致包機回台時間生變，黨中央對徐正文的作法完全不能接受。

對於中央委員徐正文向媒體主動發佈第二次包機時間，並且與陸委會說法明顯有誤，國民黨今天發布新聞稿鄭重表示，這是徐正文個人行為，與國民黨無關。國民黨並嚴正指出，防疫當前，任何人都不應干擾防疫作業進行，或發佈不實訊息，若發現有黨員之個人言行干擾防疫工作，將祭出包括開除黨籍在內的黨紀處分。

國民黨台商武漢肺炎

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