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武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

決定不設地方黨部 民眾黨將創黨APP 連結全國黨員

2020-02-05 19:32聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

新國會上路，民眾黨今下午首度舉行黨政協調會，邀請台北市長、黨主席柯文哲至民眾黨中央黨部開會。據了解，會中針對民眾黨是否在地方上設立地方黨部，經討論後決定，僅設地方服務處，並計劃透過網路的方式連結全國黨員，將專門設立屬於民眾黨的ESN （Enterprise social network），提供黨員之間的交流平台。

民眾黨團日前規劃，未來每周二、周五舉行黨團會議，並每周三邀請柯文哲舉行黨政協調會，在中央黨部開會。

據悉，民眾黨進入國會後，協助民眾黨選舉的地方同仁紛紛反應須成立地方黨部，除了部署經營地方，也讓有意代黨參選2022選舉的地方人才有表現的舞台，不過民眾黨今開會決定，規劃只設立地方服務處，同時拍板要推出只有民眾黨黨員才能登入的ESN。

知情人士指出，ESN的構想在選前就有規劃，相關APP也寫好了，但是選舉期間沒有時間推動，不過今日政黨協調會決定，由中央黨部組織部開始推廣手機版的APP，民眾可透過APP入黨，也可以在平台上接收民眾黨訊息，黨員也可以針對地區、議題創立群組，例如可設立桃園群組，連結位在桃園地區的黨員，也可以對特定題目，像是「動物保護」等，設立群組，討論相關議題。

至於上線時間，知情人士表示，可能需要一個月左右的籌備期。

民眾黨柯文哲

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