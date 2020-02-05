傅崐萁申請恢復黨籍案 國民黨中常會一致同意通過

代理主席林榮德裁示通過，核准立委傅崐萁（圖中）申請恢復黨籍案。聯合報系資料照片／記者王燕華攝影 分享 facebook 國民黨中常會今天通過黨主席補選暨中常委選舉「中央選舉監察委員會」名單與「選舉規範實施要點」。要點中除了規範參選人不得損害黨譽，亦不可攻訐其他參選者，也列入不請客、不送禮、不賄選等端正選風規定。此外，若有違反「政黨法」第33條有關賄選之相關規定者，將主動移送檢察機關偵辦。

另外，今天常會最受注目的是由中常委李昭平提案，23位出席中常委，除了花蓮縣長徐榛蔚，所有出席中常都簽名連署，最後由代理主席林榮德裁示通過，核准立委傅崐萁申請恢復黨籍案。

常會另通過黨主席補選及中常委改選成立「中央選舉監察委員會」成員為中評會主席團主席許水德、林豐正、趙守博、蔡鈴蘭，及中評委李建榮、郭志龍、盧紅玲、葉壽山、吳育昇等九人。

中常會另一重點為通過主席補選及中常委選舉「選舉規範實施要點」，除了列入端正選風規定，要點內也訂定中央應成立查察賄選督導委員會，由中央委員九人組成，各縣市也成立查察賄選小組，遴選公正人士組成，成員名單不公開，以秘密方式運作。

另有鑑於黨務經費拮据，常會通過決議，欲參選黨主席或中常委的同志，前一年度未完成之募款責任額必須補足，才能成為合格候選人，但黨中央從寬認定，若有前一年度為黨募款之相關證明，亦可列入責任額計算。

會中亦討論日前進行的立法院正副院長選舉結果，組發會就此提出報告，與會常委也討論熱烈。對於黨提名人選未能獲得38位黨籍立委全數選票，黨團總召林為洲說明，當日正副院長選舉，黨籍立委出現投錯票、未請假即離開等情況，明日黨團大會將全面檢討，務必要在未來召委選舉、行使同意權時，不犯同樣錯誤。