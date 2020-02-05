【重磅快評】包機木馬屠城？2694名郵輪遊客才是真實版

原定今天起飛送回第二批滯留武漢台商眷屬的包機凌晨喊卡，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文語坦言第一批有3人不在原本名單內，其中1名後來被檢出是確診個案，陸委會藉此取回兩岸包機主導權，堅持後續作業要透過既有溝通機制執行，兩岸防疫戰線越守越緊了。

只是，前方守得緊，「後方」也大意不得，國際郵輪鑽石公主郵輪上月31日泊靠基隆港，2694名的遊客下船雙北一日遊，不排除其中有人可能是武漢肺炎感染個案，茲事體大，相較於武漢包機，蔡政府應以更大心力專注處理這個可能的防疫破口。

第二批包機喊停，一名帶著2歲幼子的媽媽視訊飆淚讓人揪心，陸委會發言人邱垂正斬釘截鐵說今明兩天不會有包機了，讓急欲返鄉的台商及眷屬更加心碎；邱垂正指2月5日返台是單向訊息，滯留民眾被誤導或引導都非我政府問題，這明顯是要與第一批的包機作業切割，因為蔡政府插不上手，當然也不想給國民黨作業績，名單有出入，加上一人後來檢出是確診個案，正好給蔡政府下手的機會。

但蔡政府能做好後續的加班機作業嗎？顯然是有問題的，陸委會表示要透過既有溝通機制，即比照兩岸春節包機由兩岸民航小兩會去溝通，即使溝通順暢，但陸委會要求協商旅客名冊，名冊亦須於啟航前一日交給我方，審查無誤後再予執行；這樣的作業極為耗時，原本今天可以回台第二批台商、眷屬恐怕還有得等了，只是疫情是不會等人的。

其次，原本加班機不僅兩班，在陸委會規劃中似乎只剩一班，但疫情一日數變，大陸疫情除了武漢，已有不少城市也陸續「半封城」，疫情不止，但加班機反而限縮，陸委會先政治後疫情，更遑論人道考量，徐正文哽咽說「少一點政治，多一點人情味」，真是道出台胞、眷屬的心聲。

陸委會對大陸築起銅牆鐵壁般的防疫戰線，以台灣的醫藥公衛水準，有無這種必要，還是可以多一點點彈性？值得討論；只不過，兩岸防疫戰線守得緊，但後方卻似乎出現破口，鑽石公主郵輪2694名遊客上月31日雙北一日遊，蔡政府卻未以相對高標準啟動防疫作戰，這種防疫邏輯也讓人搞不懂。

往返台日中等地的鑽石公主號近日停泊橫濱，由於船上1名香港男子上月25日在香港下船後被確診感染武漢肺炎，日本前晚登船為133名與他有接觸的乘客進行採驗，已證實至少10人遭到感染，船上3711人因此遭隔離，包括20名台灣旅客。

更壞的消息是，這艘船1月31日曾泊靠基隆港，有兩千多名遊客下船趴趴走，他們可能的去處包括台北101、龍山寺、故宮及新北九份等地，由於武漢肺炎即使輕症也有傳染力，這10人到底有沒有下船或到過什麼地方？恐怕比湖北包機中一名確診個案要嚴重許多，但到今天下午，地方政府尚未接獲中央提供相關資訊與防疫要求。

如果真如網友所言，武漢包機是木馬屠城，至少這名個案一路是被隔離的，而2694名郵輪遊客雙北基隆趴趴走，其中可能包括10名遭到感染的旅客，他們去過那裡至今一無所知，恐怕這才是真實版的木馬屠城，蔡政府說防疫如同作戰，民眾倒要看看蔡政府是要如何收拾這個戰場了。