海基會：滯留武漢優先返台名單有兩百人

海基會發言人蔡孟君。記者賴錦宏／攝影 分享 facebook 海基會發言人蔡孟君下午表示，滯留武漢優先需要返台的台胞還有兩百人左右。我政府高度關注民眾健康和安全，將依據陸委會三原則，和對岸持續溝通。被問到是和大陸海協會是否始終未回應海基會的要求與溝通，她強調，是按「既有的管道」。

對於第二波滯留台商無法回台，蔡孟君表示，海基會正持續溝通協調當中，海基會奉管機關的指示，將以國人的安全與健康，完整的檢疫政策與國內的執行隔離能量的前提下，處理國人返台後續事宜。

蔡孟君指出，自從疫情漫延以來，海基會接聽電話和收集了民眾意見，提供給政府主管機關做參考。將以短期出差、探親、旅遊、訪友滯留，或罹患慢性疾病，年長和年幼者，以及白血病，紅斑性狼瘡，腦血管、高血壓和糖尿病等疾病為主，因肺炎疫情的關係，不足。

她表示，海基會做為兩岸橋樑，已將慢性病、重病用藥需求的民眾，他們有些家中已有備用藥品，已經送到滯留武漢的國人手上。部份家中沒有備用藥的，也透過陸委會向醫療主管機關，希望儘快把藥品傳送到民眾手上。

對於滯留武漢台胞後續協助，蔡孟君表示，陸委會早上已做了說明，我方以短期出差，有特殊疾病，年長和年幼者為優先。這部分有二百多人，海基會已曾整理好，這些曾求助的名單，做為政府協助的重點。

疫情蔓延，這段期間，海基會頻繁和大陸各台商協會，保持聯繫， 24小時緊急服務專線持續運作，民眾若有緊急狀況，可以撥打電話 0225339995專線電話。

第二波專機，何時能夠成行，有說法是第一波能成行是因為有七人小組協調。蔡孟君表示，如同，早上陸委會副主委邱垂正所說，後續的安排，持續溝通和協商，將兼顧國民的健康需求安全，台灣檢疫的措施，國內隔離執行的能量。

第一班包機回來台胞名單是怎麼決定的，台商徐正文的角色為何？蔡孟君表示，政府也已表達，透過各方協助，以及台商協會，完成相關工作，「若有人有名單提供也很願意接受」，海基會持續和陸方做溝通。依照名單，依照政府的三原則，處理後續事宜。

上午，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，有鑒於隔離收容場所容量有限，須做好充足準備；第一批名單中沒有我方預先告知陸方的長期特殊用藥和密切醫療照顧者；第一批返台旅客中，有一名確診病例，更需要強化防檢疫作業執行方式。這三原則，將做為我方接續處理原則。