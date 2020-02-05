放行發燒、不給名單、未放弱勢 陸委會指中方三缺失

陸委會主委陳明通（中）。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影 分享 facebook 首批台商2月3日返國，甫下機就發現有一人發燒並確診，外界質疑中國未尊重雙防協議，放行發燒者。陸委會主委陳明通今表示，中國到最後一刻才給完整名單，並未依我方要求放行短期出差者、老弱婦孺等重症高風險者，陸委會呼籲對岸應充分配合，如果不能預先提供名單、與我方嚴密合作防疫，「就很難有下一步」。

陳明通表示，陸委會很早就表達訴求，早在武漢1月23日封城，陸委會24日就向中國提出兩大訴求，即希望妥善照顧台灣人、要求專機接回國人。現在有人是一回來就馬上發燒確診，這顯然是防疫上有很大的不足。

陳明通表示，首批返台的協商過程，我方在一開始就很清楚表達，沒有長期生活資源支持系統的短期出差者、年幼、慢性病等條件，是我們一開始就很清楚表達，是希望優先接回。但中方在最後時刻才把完整名單給我們核對，而且名單內容不理想，並不符合我們希望優先接回的條件，結果甚至還有確診個案。

外界高度關切，何時可接回下一批武漢台商？陳明通強調，防疫是第一優先，沒有做好防疫工作，就很難有下一步。下批要成行，首先我方必須確認，雙方能夠嚴謹合作進行防疫工作，達到滴水不漏，國內防疫系統也做好充足的準備。再者，陳明通呼籲，對岸要和我們充分配合，下次要先將名單給我們，讓我們能夠一一核對優先性，我們才會有所行動。

與中國的雙邊對話過程中，民間有相關人士在其中穿梭放話。陳明通表示，民主國家對於民眾反映意見，會予以傾聽了解，反映民眾需求，但公權力還是由政府部門來執行，也需要公權力才能促進兩岸交流合作。陳明通說，熱心人士可以協助反應意見，但不能代為執行公權力，例如公佈名單等等。陳明通強調，「如果沒有經過陸委會同意，名單不會通過，飛機也無法起飛。」

內政部部長徐國勇表示，如果有台商上機前蓄意吃退燒藥，會觸犯社會秩序維護法，健康聲明也有偽造文書的問題，希望大家誠實，因為相關法令刑責很高。