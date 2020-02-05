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桃園首例！男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

藍營拋停止黨魁補選 逼綠營「罷韓」喊卡！

2020-02-05 15:43聯合報 記者王寓中／台北即時報導

國民黨下午舉行中常會，年輕世代發起的「青黨行動」持續在中央黨部外舉辦「野生政發會」，黨前副秘書長張雅屏正式拋出停止黨主席補選呼籲。張雅屏指出，若此時國內最大在野黨的黨魁選舉都能停辦，綠營所推動的罷韓更沒有不能停的理由。

張雅屏表示，全球性的疫情在前，不論是內部對抗疫情的準備工作，還是與其他國家交涉台商台胞返台事宜，都需要全國上下齊一；且若將高雄罷免與補選花費轉為抗疫物資，可換得將近3500萬個口罩。

張雅屏上午在臉書發文就已提出相關主張，且據了解，張雅屏在拋出停止黨主席補選並副綠營罷韓喊卡的主張前，不但分別與黨主席補選參選人郝龍斌、江啟臣陣營溝通，同時也知會高雄市長韓國瑜陣營。

張雅屏的呼籲讓黨魁補選牽動南方的高雄。另外，中常會下午討論成立黨主席補選監察委員會，郝、江陣營各提出一名選舉監察委員人選，郝龍斌推薦中評委吳育昇，江啟臣推薦的則是前高雄市府社會局長葉壽山，韓國瑜及「韓粉」在黨主席補選的角色受到注目。

針對張雅屏的呼籲，江啟臣下午在接受媒體訪問時表示，目前選舉很單純，與疫情、防疫沒有任何影響，除非黨中央有特別的想法，這部分要由黨中央來回答；他也提到，在防疫工作上，所以國民黨的立委、地方民意代表，縣市首長，絕對都是做好崗位上的工作，全力將防疫工作做好，給民眾最健康、安全的環境。

張雅屏表示，武漢肺炎疫情嚴重，尚有許多變數造成人心不安，日前武漢台胞回台的兩岸交涉，黨內先進合作促成為最佳範例，此時更是需要國民黨與對岸溝通協助的地方。

張雅屏指出，目前改造會已經成立，兩位參選人與許多本屆立委，都表示改造優於改選，建議黨中央採合議制，中常會由改選後的中常委輪值主持，未來一年的黨務以改造為主，因此呼籲停止本次主席補選。

國民黨前副秘書長張雅屏今天下午在中央黨部前正式拋出停止黨主席補選呼籲。圖：記者王...
國民黨前副秘書長張雅屏今天下午在中央黨部前正式拋出停止黨主席補選呼籲。圖：記者王寓中攝。
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