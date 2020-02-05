藍營拋停止黨魁補選 逼綠營「罷韓」喊卡！

國民黨下午舉行中常會，年輕世代發起的「青黨行動」持續在中央黨部外舉辦「野生政發會」，黨前副秘書長張雅屏正式拋出停止黨主席補選呼籲。張雅屏指出，若此時國內最大在野黨的黨魁選舉都能停辦，綠營所推動的罷韓更沒有不能停的理由。

張雅屏表示，全球性的疫情在前，不論是內部對抗疫情的準備工作，還是與其他國家交涉台商台胞返台事宜，都需要全國上下齊一；且若將高雄罷免與補選花費轉為抗疫物資，可換得將近3500萬個口罩。

張雅屏上午在臉書發文就已提出相關主張，且據了解，張雅屏在拋出停止黨主席補選並副綠營罷韓喊卡的主張前，不但分別與黨主席補選參選人郝龍斌、江啟臣陣營溝通，同時也知會高雄市長韓國瑜陣營。

張雅屏的呼籲讓黨魁補選牽動南方的高雄。另外，中常會下午討論成立黨主席補選監察委員會，郝、江陣營各提出一名選舉監察委員人選，郝龍斌推薦中評委吳育昇，江啟臣推薦的則是前高雄市府社會局長葉壽山，韓國瑜及「韓粉」在黨主席補選的角色受到注目。

針對張雅屏的呼籲，江啟臣下午在接受媒體訪問時表示，目前選舉很單純，與疫情、防疫沒有任何影響，除非黨中央有特別的想法，這部分要由黨中央來回答；他也提到，在防疫工作上，所以國民黨的立委、地方民意代表，縣市首長，絕對都是做好崗位上的工作，全力將防疫工作做好，給民眾最健康、安全的環境。

張雅屏表示，武漢肺炎疫情嚴重，尚有許多變數造成人心不安，日前武漢台胞回台的兩岸交涉，黨內先進合作促成為最佳範例，此時更是需要國民黨與對岸溝通協助的地方。