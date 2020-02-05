陸委會：調升大陸及香港澳門旅遊警示 不宜前往大陸

陸委會發言人邱垂正。 聯合報系資料照片 分享 facebook 陸委會五日下午發新聞稿表示，鑒於2019新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，相關疫情風險增加，自即日起將中國大陸旅遊警示燈號調升為「紅色」，建議不宜前往；香港、澳門旅遊警示燈號為「黃色」，建議民眾特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

陸委會指出，世界衛生組織（WHO）於本（109）年1月30日宣布中國大陸疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」，對其他國家有風險，需要國際社會一致應對。另，中國大陸31省市區（不含港澳）確診病例數超過100起之省份達19個，北京、上海亦傳出社區群聚感染，且陸續有湖北、浙江、河南、山東、黑龍江、江蘇、福建等省實施相關管制措施，民眾近期赴陸旅遊健康安全風險遽增，故將中國大陸旅遊警示燈號調升為「紅色」，建議民眾不宜前往。

陸委會表示，鑒於香港、澳門確診病例近日持續攀升，截至5日凌晨止分別有18宗及10宗個案，且鄰接之中國大陸廣東省疫情轉趨嚴峻，香港衛生署更已表示香港當地已顯示或存在隱性傳播，感染風險大增，考量港澳當地的疫情及防疫需要，配合中央流行疫情指揮中心提升香港、澳門疫情建議等級，故將香港、澳門列為「黃色」警示：建議民眾特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

陸委會表示，將中國大陸列為旅遊警示紅色燈號區域，除了提醒民眾近期前往中國大陸具有高度風險，建議不宜前往外，也要提醒在陸居住或停留的民眾，應時時注意當地疫情動態及陸方政府防控作為，及早做好相應的風險管理。

陸委會指出，因應疫情發展，中央流行疫情指揮中心持續統籌各項防疫工作，民眾應全力配合整體防疫政策及各項防治措施，以降低此次疫情帶來的衝擊。有關最新疫情資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。