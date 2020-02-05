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桃園首例！男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

卓榮泰：防疫無國界 不分藍綠 無關統獨

2020-02-05 15:02聯合報 記者林敬殷／台北即時報導

民進黨中常會今天邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉就「新型冠狀病毒疫情預測及因應策略」進行專案報告，民進黨主席卓榮泰會後表示，防疫是無國界，不分藍綠，也無關於統獨。台灣被排除在世界衛生組織體系外，必然會造成全球防疫上的缺口，民進黨再次要求讓台灣加入世界衛生組等國際組織，台灣是國際社會的一份子，台灣要盡到國際社會的義務。

針對今天的專案報告，何美鄉在會中呼籲，洗手重要性大過於口罩，不要搶口罩，依她的專業判斷，「口罩不需要現在這麼搶」，應該重新思考宣導方式，建立互信溝通管道。

何美鄉比紹，全球口罩及防疫物資的需求不會趨緩，但可以延緩爭取時間來做準備。圍堵疫情過程，現在要轉變思維，就是如何減低風險。

何美鄉指出，新型冠狀病毒現階段是透過隔離、封城無法阻擋的，台灣在1月24日宣布旅行團暫停前往中國大陸，並協調旅行社安排在台武漢團、湖北團離境，因此現在「外面病毒不多」，重點是下一個潛伏期的循環；疫情在2月7日會進到第二個循環，其中，未來台商仍會繼續與中國來往，因此在進入第二階段後，若台商回台時，就要確實診斷病例，把社區感染風險降低。

報告後，卓榮泰再次重申，「台灣醫療資源一定夠，戴口罩不如勤洗手」，這兩句非常重要。

他表示，武漢肺炎疫情目前已升級為國際性的緊急事件，受到波及的國家都人心惶惶，台灣有國際肯定的醫療及公衛體系，加上過去有SARS防疫的經驗，相信在行政院及相關部會全面投入防疫工作努力之下，只要全國上下同心一意，一定能夠戰勝病毒，未來一段時間還是會有相當大的變數，政府與國人同胞一定要提高警覺，政府一定要做有效的管控。

卓榮泰說，防疫視同作戰，需要有中央與地方通力合作，這次武漢台商能順利回台，並且能妥善安置和檢測，都需要中央與地方政府通力合作，整個防疫最辛苦就是第一線的醫療人員，我們也看到像衛福部部長陳時中，疲累的神情，沙啞的聲音，及令人動容的投入精神，不僅不捨，也要表達對他的尊敬，跟他一樣的，有更多更多在防疫中心及第一線的醫療人員，都是同樣的付出的，民進黨對他們表示最大的感謝。防疫需要配合中央的指揮跟政策，才能發揮最大效果。

卓榮泰指出，除了防疫，現在問題比較大的應該在口罩問題。我們也看到行政單位已經從禁止出口、提高產能及國軍協助等等，做到最大的努力了。但是，還是要呼籲國人有四點：一、心理上一定要降低焦慮，才不會讓事情更不可收拾，無法滿足國人需求；二、使用上，一定要把口罩放到最需要的地方、人及時間，因此，要讓第一線醫療人員優先，其他部分就是戴口罩不如勤洗手的觀念，一定要加強宣導出去；三、在販售流程上，政府採取實名制及限量採購，當然是緊急應變措施，在未來隨著疫情變化及產能增加等，行政部門及政府單位也要多方考量各方意見，隨時檢討，讓流程更讓大家得到安全上及心理上的滿足，因此要隨時、適時的檢討；四、公權力，若是有不法的偽造、假造或是囤積，公權力在這個時間一定要發揮最大的能量，讓人民能夠相信政府，才能夠達到政府跟人民同心一意，達到防疫的功能。

他表示，防疫是無國界，不分藍綠，也無關於統獨。台灣被排除在世界衛生組織體系外，必然會造成全球防疫上的缺口，中國政府不應該以一己的意識形態，將全球及台灣二千三百萬人民的生命健康置之於危險之中，我們要特別感謝美國、日本、歐盟、加拿大及我們的友邦國家，在各種會議仗義執言，不僅是為了台灣發聲，也是為世界的健康和安全發聲，民進黨也再一次要求「讓台灣加入世界衛生組等國際組織，是我們不變的努力，我們希望我們是國際社會的一份子，我們要盡到國際社會的義務。」

口罩疫情民進黨

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