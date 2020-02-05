第二批台商返台暫緩？ 指揮中心：協調中

武漢滯留台商首批247人前天深夜抵台，原定今天有第二批台商將返台，今臨時生變，傳出有台商說台灣方不同意今天航班，只能等候通知。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前正在協調中，有最新消息會告知。

武漢肺炎疫情持續擴大，自1月23日武漢封城後，部分台商滯留武漢超過十日。而首批自武漢返台台商共247人，已於前天深夜抵達，經入境檢疫後，昨日凌晨在中央流行疫情指揮中心安排下，分別送往國內3處檢疫場所，並全數安置完畢。原暫定今天有第二批滯留武漢台商將返台、人數未定，但今早有台商反應接到通知說：台灣方不同意今天航班，故先不到機場，只能等候通知。

莊人祥今上午受訪表示，第二批滯留武漢台商返台日期，台灣跟中國方還在協調中，日期上尚未確認；而就他所知，陸委會與海基會都盡力與陸方溝通，如對回台旅客名冊、檢疫作業執行方式等，後續工作推動都在確認中，希望國人再給予一些時間協調。

而在台商隔離狀況部分，昨晚再新增一例確診武漢肺炎個案，為首批武漢返台三名身體有症狀的台商其中之一，經鼻咽試劑檢查發現是陽性，但所幸發燒也退了。莊人祥說，該男為50多歲台商，抵台當時就有發燒，因此直接從機場後送醫院，目前已退燒、今天狀況穩定、能溝通。

另外，繼武漢市一級，廣東省、溫州市二級後，指揮中心昨宣布將浙江省列為二級流行地區，莊人祥說從今天起實施，主因考量浙江省近日累積確診病例數持續上升，且該省包括溫州、杭州等主要城市，已實施陸運管制及限制居民移動等介入措施，研判當地已有社區傳播發生。