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陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

第二批台商返台暫緩？ 指揮中心：協調中

2020-02-05 14:19聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

武漢滯留台商首批247人前天深夜抵台，原定今天有第二批台商將返台，今臨時生變，傳出有台商說台灣方不同意今天航班，只能等候通知。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前正在協調中，有最新消息會告知。

武漢肺炎疫情持續擴大，自1月23日武漢封城後，部分台商滯留武漢超過十日。而首批自武漢返台台商共247人，已於前天深夜抵達，經入境檢疫後，昨日凌晨在中央流行疫情指揮中心安排下，分別送往國內3處檢疫場所，並全數安置完畢。原暫定今天有第二批滯留武漢台商將返台、人數未定，但今早有台商反應接到通知說：台灣方不同意今天航班，故先不到機場，只能等候通知。

莊人祥今上午受訪表示，第二批滯留武漢台商返台日期，台灣跟中國方還在協調中，日期上尚未確認；而就他所知，陸委會與海基會都盡力與陸方溝通，如對回台旅客名冊、檢疫作業執行方式等，後續工作推動都在確認中，希望國人再給予一些時間協調。

而在台商隔離狀況部分，昨晚再新增一例確診武漢肺炎個案，為首批武漢返台三名身體有症狀的台商其中之一，經鼻咽試劑檢查發現是陽性，但所幸發燒也退了。莊人祥說，該男為50多歲台商，抵台當時就有發燒，因此直接從機場後送醫院，目前已退燒、今天狀況穩定、能溝通。

另外，繼武漢市一級，廣東省、溫州市二級後，指揮中心昨宣布將浙江省列為二級流行地區，莊人祥說從今天起實施，主因考量浙江省近日累積確診病例數持續上升，且該省包括溫州、杭州等主要城市，已實施陸運管制及限制居民移動等介入措施，研判當地已有社區傳播發生。

他說，經專家會議討論後，決定自今日起，將浙江省列為二級流行地區，居住地在浙江省陸人，將禁止入境；而入境台灣民眾如有浙江省旅遊史，需列入居家檢疫對象。另河南、湖南、安徽及江西、安徽等省市病例數快速增加，截至今天確診人數皆破500人，北京、上海亦傳出社區群聚事件，是否可能提升二級？莊人祥說，指揮中心持續監控疫情變化、隨時調整流行地區。現階段建議非必要暫時不要前往中國。

滯留武漢台商，原預計第二批今天將返台，今傳出有台商說台灣方不同意今天航班，只能等...
滯留武漢台商，原預計第二批今天將返台，今傳出有台商說台灣方不同意今天航班，只能等候通知。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示（中），目前正在協調中。記者簡浩正／攝影
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台商疫情武漢肺炎

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