加強黨團凝聚力 國民黨團明擬祭出更嚴格黨團自律規範

新一屆立法院上周六報到，並改選新任正副院長，但聲稱黨團38票要票票入匭的國民黨團卻發生正副院長投錯票爭議，甚至有成員未投票，讓黨務人士都批難看。國民黨團預計明天黨團大會將祭出新版黨團自律規定，加強黨團自律約束。

也因上周正副院長選舉投票烏龍已影響國民黨形象，下午將至中常會正式接任黨政策會執行長的黨團總召林為洲，也將在組發會「立法院第10屆正副院長選舉結果」報告時，被動說明。

林為洲表示，當天立委林文瑞未出席投票，立委陳雪生未投副院長票，其中林文瑞有先請假，陳會予以告誡，但這次就暫不處分。

林為洲透露，最快明天黨團大會將提新版黨團自律規定，會宣告後續更嚴厲處分方式，屆時所有黨籍立委都要簽承諾書遵守，未來若不遵守黨團決議、會議缺席、不接受甲級動員指示等違紀行為，除原本罰款外，還要按次累計扣點處分。

黨團人士說，處罰標準研擬中，但一定讓黨團成員有感；黨團成員表現將每會期統整一次，若有不配合黨團運作遭扣點立委，將不能參選召委，影響優先選擇委員會權利，相關懲處紀錄也會送黨中央做是否繼續提名參考。

黨團人士說，加強黨團紀律才能強化領導提升戰力，黨整體形象也才能提升，強化處分紀律「不得不作」；處罰讓黨團成員有感，就是變相鼓勵認真、遵守黨團紀律立委，這樣才公平。