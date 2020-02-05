上緊發條 國民黨團下周一立院辦「新生營」教議事規則

本屆立法院上周六報到，並改選新任正副院長。但宣示團結爭取重返執政的國民黨團，卻爆疑似正副院長都投錯票烏龍。黨團人士表示，黨團下周一上午9時30分將在立院辦「新生訓練營」，強化議事規則熟悉度。

黨團總召林為洲證實相關訊息，但表示「新生訓練營」要同步強化19位新科立委對議事規則了解與議題設定能力開發。

議事規則講授部分，包含法案從程序委員會開始、院會讀會審議程序、委員會審查規定與朝野協商運作模式，都是講述內容，投票權行使方式也是議事運作要講授內容，讓新科立委知道每一個階段在幹嘛、表決什麼，如何選舉與行使同意權。

林為洲說，投票規定含在議事規則中，畢竟選正副院長4年才一次，委員會則是每會期都要改選召委，將來也還有行使同意權也要投票，有必要跟新科立委說明清楚如何在立院行使投票權。

議題設定能力開發課程部分，則會講授像是如何開記者會？如何應對媒體？如何開公聽會？如何創造與操作議題？等能力，甚至是在立院舉辦記者會地點不同的差別在哪？給新科立委一點幫忙。

至於訓練營講師，林為洲說，議事規則會由立委江啟臣與前立委王育敏、李彥秀等具實戰經驗前現任黨團幹部講授，讓新科立委知道上任後可能遭遇問題；議題能力則會找網路與大數據專家、資深媒體人上課，教授議題與媒體如何運作。

但林為洲認為，課程只是「教基本功」，新科立委要快速成長仍要靠自己勇敢磨練。