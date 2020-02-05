陸委會：兩岸民航部門未溝通 望陸方提前一天給名單

陸委會發言人邱垂正。記者賴錦宏／攝影 分享 facebook

陸委會副主委邱垂正上午強調，任何兩岸直航都要有雙方民航部門溝通，大陸並未和我方溝通第二批旅客的名單。他也在聲明中暗示，我方隔離處所容量不足，在沒有溝通協調下，我方難以接受第二批武漢台胞。

邱垂正表示，台商徐正文是熱心人士，但所謂二月五日第二批返台，陸委會是先看到陸媒報導，但在兩岸溝通實務上都沒有出現過，這是單項的訊息，不希望被引導，這不是政府的問題。陸委會要說的是，不要未在我方政府的證實下，被錯誤的引導，讓大家失望。

被問及熱心台商相關的行為，有沒有違反政府法令，邱垂正表示，要由疫情指揮中心去確認。

被問到陸委會到底是向對岸哪個部門、哪個人員溝通，邱垂正表示，陸委會是利用既有的溝通聯繫機制，即兩岸春節包機模式，兩岸民航小兩會等部門，第一批批市民和247人，陸委會都很感謝。但有急迫性者，都沒有在第一批內。目前海基會手上有一個名單，讓急迫性、短期出差、有慢性病者先返台，作為溝通下一批返台的重點。

由於今年的兩岸春節加班機期限只到二月八日，在這之後還可能有包機返台嗎？邱垂正表示，這要更加落實協調、檢疫，做好萬全準備。

關於我方收容能量是否足夠，邱垂正說，海基會有一個優先名單，返台後必須要落實完整隔離的工作，我方收容量有一定限度的。必須要落實防疫檢疫工作萬無一失。

針對已有三個台胞在大陸確診，陸委會是否希望帶回台治療，畢竟大陸醫療資源相對缺乏。邱垂正表示，籲請大陸，給三位確診台胞予以必要的照顧，也希望海基會，透過台商協會予以必要協助。至於接返，這要透過指揮中心洽商。

邱垂正強調，接返武漢台商必須要更周全的準備，以第一批為例，雖然對岸的防疫過程中，也拉下一名發燒者，但回來後，還是發現一名台商確診，所以要特別嚴謹，確保不要有下一例出現，兩岸要充分的協調和準備，做好接返台商的工作，也能夠確保國內防疫的政策和能量，必須依三原則協助國人返台事宜。

在溝通過程中，台灣是否仍感受到大陸有敵意？邱垂正表示，「疫情爆發，我們關切國人在大陸滯留情況，也向陸方表達要照顧在當地的國人，在這次啟動第一批包機，有賴兩岸共同合作各界協助，才能有順利的結果，我們都很感謝。希望持續在互助合作的原則下，落實後續的工作」。