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全員下船趴趴走！鑽石公主號曾停基隆 遊客行蹤可能遍及雙北

首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

宣示國民黨改革決心 主席、常委選舉有賄選就移送法辦

2020-02-05 12:37聯合報 記者周志豪／台北即時報導

國民黨3月7日補選黨主席與改選中常委，下午中常會將通過兩項選舉「選舉規範實施要點」草案，對違反選風案件查證屬實，由考紀會視情節輕重予以懲處，必要時甚至可主動移送檢調查辦，要確保選風端正。

依據要點規定，只要參與這次黨主席補選或中常委選舉的候選人，有請客吃飯、餽贈逾越價值30元以上禮物等賄選行為，將予以開除黨籍；候選人支持者或助選人員幫候選人送禮、請客，也視同候選人本人違紀，也會給予同樣處分。

但由於此次端正選風規定從嚴，處分也對候選人遭惡意栽贓情形預做規範，只要是黨員確定有栽贓、誣陷特定候選人賄選情形，一樣予以開除黨籍唯一處分。

黨務人士透露，黨中央制定此次「選舉規範實施要點」草案時，對罰則偏重，甚至主動移送法辦一項一度有過討論，但考紀會認為要端正選風就應「該怎麼做、就怎麼做」，行管會也認為應藉此規範，宣示國民黨改革決心，才順利拍板。

因歷次常委選舉均有候選人支持者出面代為請客吃飯問題，上屆常委選舉還傳出有候選人送高檔酒賄選爭議，黨中央卻處理不了，此次端正選風措施形同引入司法資源抑制效果。

國民黨此次主席補選與常委改選「選舉規範實施要點」草案規定，競選過程候選人不能相互攻訐，不請客、不送禮、不賄選、不舉辦聯誼餐會，也不能以群眾示威的方式影響選舉進行，或是有影響黨聲譽，破壞黨團結行為。

相對的具投票資格的黨員與黨代表，也不能接受請客、餽贈或參加聯誼餐會。為落實選風管理，候選人要簽署競選公約，黨中央與縣市黨部也將分別成立秘密查察賄選監督委員會受理檢舉查案。

但黨主席補選才登場，挺黨籍立委江啟臣參選的中央委員連勝文近日卻發通知，邀北市黃國樑黨部主任參加下周一50歲慶生感恩餐會，遭質疑為江固票。連說，餐會選前就籌畫，但考慮適逢黨內選舉期間，為免被外界做文章，確定取消餐會。

賄選國民黨

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