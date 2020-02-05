紓困條例 民眾黨：應制度性立法 時力促快開議

武漢肺炎造成口罩之亂。報系資料照片 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒，國民黨團將提紓困特別條例立法，民眾黨團總召賴香伶表示，應由行政院提出版本，才能就整體防疫及產業紓困因應，並針對新型流行疾病提出制度性立法。時力黨團總召邱顯智則表示，朝野應盡快開議，才能盡快討論是否有立法必要。

立法院長游錫堃則表示，針對武漢肺炎疫情相關因應，行政院有通盤考量，各界可以廣泛提供意見，行政院會做適當處理。

民進黨團總召柯建銘表示，目前已有災防法、傳染病防治法，而且現階段最急的是口罩問題，經費二備金也可以處理，至於如何紓困經濟、觀光產業？目前政院對於是否立法都還在研究。書記長鍾佳濱則說，武漢肺炎與當年SARS疫情狀況有點不同，政府應優先進行邊境防疫，後續的經濟衝擊也是全球性，紓困規模也應看後續發展，再來研議立法與否。

賴香伶說，這次武漢肺炎防疫，許多居家隔離檢疫尚未被確診者，並未被照顧到；另外因延長寒假衍生的防疫照顧假要不要給薪等問題，若行政院沒提出版本，民眾黨後續會研議是否提出自己的版本。

邱顯智說，目前時代力量也還在評估要不要提版本，每天也在觀察疫情狀況，時代力量也呼籲朝野應盡快開議，建議2月7日開議，大家才可以討論，由衛福部等相關機關提供資訊作為修法與否判斷。