【重磅快評】陳時中的眼淚與蘇貞昌的官威

首批武漢台胞前晚搭機返鄉，指揮中心指揮官陳時中（左）徹夜未睡，昨一連主持三次記者會，哽咽說「團隊真的很辛苦」。 記者楊雅棠／攝影 分享 facebook

衛福部長陳時中哭了。從武漢肺炎疫情逐漸延燒以來，他就站在第一線處理，壓力之大，可以想像。對於他的落淚，外界都能理解，並肯定他的付出與努力。只是肺炎疫情其實還沒有真正燒到台灣，與17年前的SARS相比，嚴峻情況遠不能比，何以陳時中的壓力高到這種地步？

外界可能不知，目前中央疫情指揮中心仍是二級開設，指揮官是陳時中。但稍為留意諸多防疫政策，就知道牽涉範圍早擴大到多數中央一級部會：內政部、外交部、國防部、教育部、交通部、經濟部、陸委會、勞動部等。整個疫情指揮中心，已經宛如一個行政院會。

於是出現了一個荒謬的景象：陳時中理論上是指揮官，但上面有一個強勢領導的行政院長蘇貞昌，旁邊是和自己平行沒有上下從屬關係的各部會；各部會有什麼要做的，是會請示衛福部的專業意見，還是強勢領導的院長蘇貞昌？不言可喻。更別說還有一堆政治考量優先的部會像是外交部、陸委會。面對完同僚、上司，還得面對不可知的疫情，還有沸騰的民怨。

於是，這個指揮中心形同夾心餅乾。至於行政院長蘇貞昌，只有除夕夜出來丟了個禁止口罩出口的政策，接下來就是前幾天展現官威，外罵「中國武漢病情害慘全世界」，內批民眾「囤積口罩做多少都不夠」。

再拿到底該不該戴口罩來說，衛福部的專業意見是「沒必要不需要戴」，但從各個部會到地方政府，宣導的重點卻莫衷一是，甚至有單位宣部洽公得戴口罩；學校延後開學，十之八九也和這個有關。行政院的高官們，有哪個出來協調甚至下令其他機關宣導甚至政策方向了？

官威的官威，神隱的神隱，出餿主意的出餿主意，始終在第一線面對民眾的，只剩下陳時中和衛福部、疾管署官員。可以想見，現在是承受壓力，未來若要追究責任，衛福部同樣是首當其衝。這個眼淚，掉得確實不是沒有道理。

但眼淚掉了，整個指揮中心的指揮體系是否有改變？看來還是沒有。閣揆仍在第二線指指點點，把各部會的餿主意交辦給指揮中心；陳時中和其他衛福部官員還是繼續爆肝，在上下左右之間扮演夾心餅乾的角色。眼淚流一次就不能再流第二次，接下來，也只能把苦水往肚子裡吞了吧。