防疫照顧假不給薪 賴香伶：研議訂特別條例發生活津貼

人事行政總處已定調公務員請「防疫照顧假」不給薪。民眾黨立院黨團總召賴香伶也在臉書提到，勞工請防疫照顧假，勞資自行協商結果可想而知。賴香伶說，對於國家採取的緊急、臨時性決策，政府有責任提供必要協助，特別是薪資損失。

賴建議，應可制定特別條例，研議發給照顧者、居家隔離者生活津貼，或進行「就業保險法」的修正，將防疫照顧者納入給付對象，一則減少勞資間的糾紛，也讓有需要的勞工家庭可以安排照顧事宜。

賴香伶也提到，勞動部曾提到全國勞工約1000萬人，若半個月薪水，以月薪新台幣4萬元算，半個月就是2萬元，整體而言相當於2000億元的預算，如果用就業保險來處理，金額太過龐大，賴則認為，這種估算不符事實。

賴說，現行就業保險基金有ㄧ千多億，依勞保局資料，2019年11月就業保險平均投保薪資是33786元。本次「防疫照顧假」適用者僅針對家中有12歲以下需照顧的勞工才能請，12歲以下學齡人口約有120萬，就算全部的家長都請照顧假，依6成薪給付14天，金額估算才比較如實。

賴香伶提到，大家關注的「防疫照顧假」，中央是援引「災害防救法」的應變措施或處置，這個假別不在任何現行法令，與性平法的家庭照顧假也不同。「防疫照顧假」既然是臨時、緊急性措施，衛福部、勞動部、行政院人事行政總處法制規劃上不能僵化，例如衛福部頒法規命令對於受指定至檢疫場所照顧幼童者可予補償，對於家中12歲以下因延後開學而有照顧需求者，也可以研擬比照。