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首批包機有台商確診 徐正文：當事人不在原名單內

【即時短評】無視防疫紓困條例 蔡總統不是要超前部署？

2020-02-05 11:57聯合報 記者蔡佩芳/台北即時報導

武漢肺炎造成口罩之亂。報系資料照片
武漢肺炎造成口罩之亂。報系資料照片
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因應武漢肺炎蔡英文政府態度彷彿如臨大敵，但對在野黨遞出防疫的橄欖枝，卻視而不見。

回顧2003年SARS疫情爆發後，政府需錢孔急，行政院緊急提出嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例草案，朝野合作，僅用四天，立法院5月2日便完成三讀立法。

SARS是前車之鑑，SARS紓困特別條例「防治為主，紓困為輔」，納入了疫病防治公權力的強制性，給政府高度授權，並由特別預算來解決資金來源困境，就連假訊息都有規範。

但這次，國民黨2月1日第10屆立委報到首日便拋出比照SARS訂定紓困條例，但四天過去，民進黨政府不但沒有表態接球，民進黨立院黨團主張2月21日開議，更是朝野所有黨團中，最晚開議。

武漢肺炎發生至今，對民眾帶來的心靈恐慌，遠大於疫情對身體的實質傷害，「口罩之亂」即為一證，行政院不得不祭出實名制，還呼籲健康民眾不要搶購口罩。但若有比照SARS的特別條例，政府將在最緊急時刻獲得立法院充分授權，等於在防疫調度、紓困甚至後續重建都有尚方寶劍，必定更能穩定民心。

蔡英文總統稱武漢肺炎的防疫工作原則「超前部署、料敵從寬」，將防疫的法制環境整備好，難道不是一種「超前部署」？民進黨推反滲透法不顧在野質疑強行闖關，為何在野願充分授權的防疫特別條例，反而縮了手腳？

武漢肺炎SARS口罩蔡英文國民黨

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