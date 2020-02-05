推防疫紓困條例 藍喊話：防疫不分黨派 不用計較功勞

武漢肺炎疫情蔓延，連帶提升國內醫療負荷，國民黨立院黨團提議比照SARS推動紓困特別條例的立法。本報資料照片 分享 facebook

國民黨拋出防疫紓困條例立法，等不到民進黨回應。國民黨立院黨團總召林為洲今早再向民進黨喊話，「防疫不分黨派，不用計較功勞，萬全準備才是上策」，呼籲民進黨支持特別條例，讓人民安心。

林為洲表示，民進黨是否不願意跟進國民黨的提議，但特別條例賦予行政部門更大裁量權，還爭取編列特預算，先將特別條例準備好，政府防疫才能做得更好。

書記長蔣萬安表示，2003年SARS爆發，對台灣民眾生命安全以及經濟，造成極為廣泛的衝擊。國民黨提出比照SARS制定紓困條例，除了針對受疫情影響營運困難的產業，比照編列500億特別預算給予紓困外，也能針對因執行武漢肺炎防治工作導致感染的人員給予補償，包括醫護、軍警、第一線公務員，讓辛苦防疫人員無後顧之憂，大家齊心協力防治武漢肺炎。

國民黨團肯定防疫指揮中心至今表現，但擔憂中小學停課之後，連鎖效應才要開始，補教界、交通界、旅遊界都充滿憂慮。對產業衝擊要未雨綢繆，不分黨派更要團結一致，呼籲行政院及立法院朝野共同支持，儘速穩定民心；立法院儘早開議完成立法，讓政府有法源依據，透過專法協助各行業及民眾，齊心合作度過武漢肺炎的難關。