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蔡正元法庭爆料：吳子嘉向我打探武漢台商返台進度 回報蔡英文

2020-02-05 11:20聯合報 記者王聖藜／即時報導

蔡正元今天出庭爆料。記者王聖藜/攝影
蔡正元今天出庭爆料。記者王聖藜/攝影
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台北地院審理「三中案」今天傳喚國民黨副秘書長蔡正元、蔡妻洪菱霙審查2人有無限制出境必要，蔡正元法庭爆料，美麗島電子報董事長吳子嘉向他打探武漢台商返台的進度，再回報給蔡英文總統，法官如果繼續對他限境，不但是對他個人的重大傷害，也是國家的損失。

吳子嘉接受記者查證時表示，他確有向蔡正元問過這些事，但他並沒有告訴蔡正元會向蔡英文總統回報狀況。

蔡正元說，武漢1月22日封城，24日他接受武漢台商陳情，兩邊有函電溝通；吳子嘉1月30日下午打電話給他，詢問接返台商進度如何，他告訴吳因不能去大陸，所以處理比較慢；蔡說，前兩天台商好不容易可以返台治療，已耽擱十幾天，如果他沒被限境，早在1月25日就可去大陸處理。

蔡正元告訴法官，吳子嘉打電話來時，他告訴吳接回台商沒有問題，吳子嘉稱將立即跟蔡總統回報，檢察官就三中案對他限制出境、出海，對他是傷害，對國家是損失。

蔡正元還說，他完成百萬字的著作「台灣島史記」，去年3月在港上市、去年7月在台上市，去年10月被美國史丹佛大學列為典藏著作；去年12月，義大利東亞國際學術會議邀他去專題演講，他也因被限境不能去，也是台灣的損失。

蔡正元說，檢察官2017年7月17日于母親過世周年去他家搜索、之後羈押他，理由是侵占中影資產，但起訴書卻指控他侵占阿波羅公司的錢；阿波羅的股東只有一人「就是我蔡正元」，被告、被害人都是同一人，「這種案子很值得探討」。

蔡說，他目前颱風天、停班天、生重病都要在周一、周五去派出所報到，除夕、過年也要，對他個人人權有不符比例的傷害，連親人在海外生病也不准探視，「簡直刑罰過度、不盡人情」。

蔡正元表示，調查局對他政治偵查好多年，他在社會上「很透明」，沒什麼好隱藏、躲避的；他尊重司法，從來不抨擊檢察官，世界經濟論壇將台灣司法制度排名在第48名，他希望司法一天天進步，能昂然在世界舞台。

公訴檢察黃聖表示，蔡正元曾2度聲請解除限制出境被法院駁回，依蔡正元的社經地位及他在台灣、香港、大陸的資產，出境後滯外不歸的疑慮仍在，依法仍應限制出境；法官庭後裁定處分候核辦，未訂何時審酌裁出。

蔡正元台商吳子嘉

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