武漢台商包機返國 沈富雄：國民黨這次得分最多

滯留武漢台人3日11點40分抵台終於搭乘專機返台。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

武漢肺炎病情升溫，第一批武漢台商包機前晚返台。前民進黨立委沈富雄今天在臉書表示，這次碰到如此生命交關的緊迫事件，藍、紅、綠三方均發揮高度的政治智慧。沈富雄說，兩岸關係極其微妙，三方每逢一事都不想吃虧，「國民黨初逢大敗，這次得分最多」。

沈富雄以「武漢撤『人』，兩岸三黨的政治智慧」為題表示，滯留武漢的台胞，繼首批247人順利返台後，還有900人左右可望如期分批起程，比原先外傳日期慢一天。這次碰到如此生命交關的緊迫事件，藍、紅、綠三方均發揮高度的政治智慧，其中奧妙分析如下。

沈指出，「紅」，再不讓台人回台就說不過去了，這一點北京也知道不能失分；不能有「撤僑」的樣貌；以春節增加班機返台的模式進行；中央國台辦不介入，（它不點頭，誰敢？），完全由地方台辦主導；冷眼靜看蔡政府的反應，一不順眼，隨時可叫停。

藍營方面，沈富雄說，從中用力頗深，有外傳所謂「七人小組」；不能給國人這個印象：能幫上忙是因為過去「親中」累積的業績；不出聲、不居功；輕輕呼喚蔡政府稍作表態。

沈富雄指出，綠營方面，官方機構使不上力，也約束自己少講話；開始時拚命宣稱對方「已讀不回」，現在已經不說了；總統蔡英文於昨日表示肯定與謝意；外交部長吳釗燮就越南、義大利、孟加拉等國阻斷我機入境一事，大罵WHO、小罵北京。「北京沒有從速與三國疏通解決，坐失得分機會」。

他表示，兩岸關係極其微妙，三方每逢一事都不想吃虧，國民黨初逢大敗，這次得分最多。「回家最要緊，能忍就忍了」。

沈富雄也特別說，這篇貼文的標題用「人」，因為紅稱「胞」、綠稱「僑」，人是中性。