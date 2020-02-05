林右昌讚她防疫表現勝北高 她說部長很辛苦大家應配合

基隆市長林右昌昨表示，對抗武漢肺炎雲林縣長張麗善（左一）表現最好，建議她去選國民黨主席。圖／本報資料照片 分享 facebook

基隆市長林右昌昨表示，對抗武漢肺炎雲林縣長張麗善表現最好，建議她去選國民黨主席，張麗善今回應，當下以防疫為優先，她謹守縣長本分守護雲林鄉親健康，其餘都不是現在該考慮的事情，她也向全國防疫總指揮官的衛福部長陳時中表示敬意及肯定，認為各縣市首長若能做好本分，相信可以減輕陳時中的壓力。

張麗善在武漢疫情、口罩之亂相繼爆發後，率先全台宣布雲林縣每位學生都將發給20片口罩，請家長不要恐慌，並提供重大傷病患、發燒患者口罩，也發聲呼籲民眾踴躍加入白宮以「行動支持台灣加入世界衛生組織」的請願連署活動，林右昌認為這是很棒的倡議，稱讚她表現的比台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜還要亮眼，也比現在要選國民黨的黨主席的江啟臣，郝龍斌表現好。

張麗善表示，感謝謝謝林右昌的鼓勵與肯定，台灣疫情緊繃，對於第一線防疫人員的精神與體力都是耗損，現在全民應該要共體時艱、將心比心，體恤第一線防疫人員，並共同鼓勵他們、做他們的後盾，各縣市應配合中央的腳步，謹守本分防疫，相信陳時中在作戰的同時會比較輕鬆。

張麗善肯定在陳時中的指揮下，台灣到現在都沒有社區感染，這次疫情來看，台灣已經有防範的能力，她呼籲爭取加入WHO，現在以防疫為優先，謹守本分，其他都不是現在考慮的事情。