鄭文燦：防疫高標準、隔離零風險、對同胞同理心

隨著台商返台隔離1人檢驗為陽性反應，台灣武漢肺炎確診病例昨增至11例，桃園市長鄭文燦今天早上主持市政會議，表示桃園是國家大門，桃園機場又是防疫第一線，中央地方一條心，對防疫守護才有信心，他也定調「對防疫要高標準、對隔離要零風險、對同胞要同理心，對隔離者要保護照顧」四大原則，未來市府每周一、三、五早上8點開應變會議，他會親自主持，也盼民眾勿恐慌，要對台灣在公共衛生上的努力要有信心。

鄭文燦說，市府因應武漢肺炎的防疫應變會議，未來每周舉行3次，由他親自主持，請衛生局主責，再找民政局、警察局、新聞處與環保局等相關單位配合分工，擔任小組成員，也請各區長參加，因為居家隔離工作，里幹事都須站在第一線協助，未來每周三早上9點的市政會議也要進行防疫工作報告，讓各單位能更為完整掌握疫情資訊。

「地方要跟中央整合，成為一個完整的團隊！」鄭文燦說，桃園身為國家大門，防疫工作要中央、地方一條心，且傳染病防治法也是規定由中央統籌，地方一致配合，這樣子才會把防疫作好，他也感謝第一線的醫護人員、檢疫人員、協勤人員，包括警察同仁都是很辛苦的。

前天深夜第一批武漢台商與旅遊就學者專機返台，其中147人被送往桃園檢疫中心，鄭強調，他們從機場開始就全程隔離，機組員也穿防護衣，停機坪也用維修機棚取代傳統空橋，接著專車送到檢疫中心，那裡也是完全隔離，所有醫護人員在事前簽好醫務人員支援同意書，責任醫院也使用負壓隔離病房，最後檢驗2人陰性1人陽性，強調全程隔離「零風險」的政策是必要的，也請大家對台灣防疫要有信心要冷靜，也不要有任何恐慌，或是製造恐慌。

「請大家支持台灣在防疫工作上的努力」，鄭文燦表示，無論是醫院、檢疫中心附近的居民都應盡量支持防疫工作，因為政府接回來的是自己的同胞、自己的國人，現在已有第一批，未來有可能會有第二批、第三批，並強調這些人並非都是病患，因武漢是疫區有風險，所以要在一個高度隔離狀態下，確定這些人並未感染，至於檢查出來要留在醫院治療，中央防疫指揮中心都會做說明，地方政府就要全力配合。