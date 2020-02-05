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比SARS還慘！ 觀光業上半年慘澹 學者估計最快8月復甦

2020-02-05 10:12聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

武漢肺炎疫情對於我觀光業的影響，學者預估，將比SARS時期還嚴重，今年上半年整體旅客人次、觀光產值恐怕將直接腰斬，來台旅客估計減少四成六、國民旅遊則減五成，預計至少要到8月才會復甦。

觀光學者黃正聰說，這波疫情影響持續擴大，估計比SARS時期嚴重。去年同期中國來台旅客平均每月24萬人次，今年上半年估計只會剩下1萬人次，僅剩下留學生以及商務客，至於中國以外旅客，去年每個月平均有76萬人次，預計上半年每個月平均將只剩下53萬，約減少46%。

除了入境旅客之外，出境旅客估計也大幅減少。他說，去年同期前往中國的有40萬人次，其他國家有100萬人次，疫情爆發後，估計上半年每月前往中國剩下10萬，其他國家70萬，整體比去年減少42.8%。

至於國內旅遊方面，黃正聰表示，去年國內旅遊人數每個月平均達到1666萬人次，產值達到333億元，今年疫情爆發以來，估計上半年每月將縮減到833萬人次，直接折半，產值剩下167億元，今年第一季整體產值減少500億元。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，自WHO公告武漢肺炎正式確立後，隨著春節前夕中國大陸疫情擴散，台灣的旅遊業無論是長線、短線、inbound、outbound、國旅都在取消，且遊程不只是期的遊程取消，也已經預先取消到近5月份的旅遊行程，影響越來越大。

雄獅旅行社發言人游國珍表示，尤其是公司行號整團的旅遊團，到非中國的地區旅遊也持續取消，現在還無法接受旅客全面取消，只有到中國旅遊取消是完全退費，其他地方仍依照旅遊契約書辦理，要收取一定比率的費用，但仍有些客人寧願付費也要取消。，這波到底會持續多久，必須視全球疫情防疫是否奏效。

黃正聰表示，預估整體觀光業至少要到8月才會復甦，他評估病毒至少要到天氣稍微回溫之後，疫情才會減緩，通常疫情減緩一兩個月之後，消費者才會再開始規畫外出旅遊。

武漢肺炎疫情衝擊我觀光業。本報資料照片
武漢肺炎疫情衝擊我觀光業。本報資料照片
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